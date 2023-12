6 dicas infalíveis para fazer francesinha nas unhas em casa

Nem sempre há tempo ou recursos para visitar a manicure regularmente. Nestes momentos, é oportuno aprender a cuidar das próprias unhas. Apresentamos um guia prático sobre como fazer as unhas em casa, mesmo para iniciantes.

Kit básico para unhas: seu aliado para uma manicure perfeita

kit básico para fazer unhas (Foto: Reprodução, DICA DA MULHER)

Antes de começar, é essencial ter um kit básico para unhas. Isso inclui uma lixa comum, uma lixa polidora, uma base fortalecedora, esmaltes, itens para hidratar mãos e cutículas, acetona ou removedor de esmaltes, e algodão. Para um toque extra, considere adicionar itens para nail art, como esponjinhas e pincéis para unhas.

Passo a passo para unhas impecáveis

Agora que seu kit está preparado, siga este passo a passo simples para fazer suas unhas em casa:

1 - Higienize bem as mãos: Comece limpando suas mãos para criar uma base limpa para a manicure.



2 - Lixe as bordas das unhas no formato desejado: Utilize uma lixa para moldar as unhas conforme sua preferência.



3 - Empurre a cutícula: Use o lado em “U” do palito para empurrar suavemente as cutículas, modelando a unha.



4 - Use a lixa polidora: Passe a lixa polidora em toda a superfície da unha para evitar ondulações.



5 - Remova o pó da lixa: Utilize um pincel de maquiagem para remover o pó da lixa, garantindo uma superfície limpa.



6 - Aplique a base fortalecedora e o esmalte: Comece com a base fortalecedora e, em seguida, aplique o esmalte. Limpe os cantinhos com um algodão embebido em acetona preso na ponta do palito.



Dicas para fazer suas unhas durarem mais

Unhas francesinha (Foto: Reprodução, Beauty fair)

Aumentar a durabilidade das unhas é crucial. A especialista em unhas, Roberta Munis, compartilha seu segredo: a higienização antes da esmaltação. Lave bem as mãos e aplique álcool 70% nas unhas com um algodão. Isso remove a oleosidade, melhorando a aderência do esmalte e prolongando sua durabilidade.

Além disso, após aplicar a base, passe o pincel nas bordas para criar uma selagem. Não se esqueça de hidratar as mãos e cutículas com cremes e óleos para manter as unhas saudáveis e bonitas por mais tempo.

Fonte: TV Foco