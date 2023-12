4 dicas para perder peso e “secar” antes do Natal

Não é uma ilusão: muitos de nós sentimos que o ano passou voando, e ao nos depararmos com dezembro, a vontade de perder alguns quilos extras persiste. No entanto, será que ainda há tempo para alcançar esse objetivo antes do Natal?

Gerenciando calorias e intensificando atividades físicas

Antes de tudo, é crucial entender que quando se trata de perda de peso, não existem soluções rápidas ou milagrosas. Reduzir alguns quilos exige um esforço consistente e estratégico. Em dezembro, especialmente, em meio a celebrações e eventos sociais, o controle calórico na dieta torna-se ainda mais vital. Além disso, considerar a intensificação das atividades físicas pode ser o próximo passo crucial para atingir as metas desejadas.

LEIA TAMBÉM: Alguns alimentos saudáveis devem ser consumidos com cuidado: saiba quais

Dicas para um emagrecimento saudável até o Natal

Reprodução metrópoles

1. Evitar o Excesso de Álcool: Em um mês repleto de confraternizações, evitar o consumo excessivo de álcool é crucial. Além de ser calórica, a bebida favorece a retenção de líquidos, e o abuso pode resultar em ressacas prejudiciais à dieta e ao plano de exercícios.

2. Manter a Hidratação: A importância da hidratação não pode ser subestimada. O consumo adequado de água e frutas como melão, melancia e abacaxi ajuda a combater a retenção de líquidos. Chás naturais, como hibisco, chá-verde, cavalinha e hortelã, também são excelentes opções.

3. Aumentar o Consumo de Fibras: As fibras desempenham um papel fundamental no emagrecimento, melhorando o ritmo intestinal e promovendo a saciedade. Não hesite em incluir vegetais e alimentos integralmente ricos em fibras em sua dieta.

4. Não Comprometer o Treino: Aumentar a frequência e a qualidade do treino é crucial para impulsionar o gasto calórico e manter o metabolismo acelerado. Sabotar o treino pode comprometer o progresso desejado.

Ao seguir essas dicas valiosas da nutricionista Thaiz Brito, você estará no caminho certo para alcançar suas metas de emagrecimento de forma saudável até o Natal. Não se deixe levar por mitos, adote hábitos inteligentes na dieta e intensifique suas atividades físicas para obter resultados duradouros.

Fonte: Metrópoles