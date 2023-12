Você é um psicopata? As três perguntas que você pode fazer a si mesmo para resolver esse mistério

Dados revelados desde 2010 mostram que 1 em cada 100 pessoas é um psicopata. Além disso, esse número pode aumentar se observarmos no ambiente de trabalho, onde a busca pelo poder pode influenciar essas tendências psicológicas.

O que é a psicopatia?

É um transtorno mental caracterizado por traços de personalidade que revelam falta de empatia em relação aos outros, bem como ausência de remorso ou culpa ao prejudicar os outros.

Tres preguntas que podrían revelar si sufres psicosis Getty imágenes (eyesfoto/Getty Images)

A psicopatia surge na infância, embora seja completamente errado dizer que uma criança tem um transtorno psicopático. Quando surgem comportamentos desse tipo na infância ou adolescência, eles geralmente são classificados como "transtorno de conduta", conforme mencionado pela Cinfa Salud.

Como podemos saber se somos psicopatas ou se temos essa tendência?

O criador de conteúdo Jodi Wild teve uma conversa com o professor de criminologia, psicólogo e especialista forense Vicente Garrido. O especialista espanhol detalhou três perguntas que podemos nos fazer para definir se temos tendências psicóticas.

Tres preguntas que podrían revelar si sufres psicosis Getty imágenes (RealPeopleGroup/Getty Images)

Há três coisas fundamentais para saber se você é ou não um psicopata

Estou preocupado com o fato de ser prejudicial para os outros? Se você está preocupado, é um indicador positivo.

Eu posso sentir o que é uma conexão emocional autêntica, pelo menos com uma única pessoa? Se você teve essa conexão real, é um bom indicador.

Quando converso com alguém, que pode gerar temas que provocam ressonâncias emocionais profundas, consigo me colocar no lugar da outra pessoa? Se você já sentiu isso, é um indicador positivo.

Resultados