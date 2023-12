Veja o que o tarot revela nesta quarta-feira (13) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Nesta metade da semana, o que será que o seu signo tem a te dizer no quesito amoroso e de trabalho? Confira a seguir as revelações para as casas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você recebeu um dinheiro que não estava esperando. Aproveite esta quantia para investir, mas tome cuidado com os golpes.

No amor, não faça muitas críticas ao seu parceiro por algum ressentimento guardado ou por algum estresse do dia-a-dia. Isso pode acabar causando o fim da relação.

Virgem

Muitos problemas fizeram que os lugares que você passou entrassem em falência. Mas saiba que você não é o problema e sim a solução.

LEIA TAMBÉM: As revelações do tarot no trabalho e no amor nesta quarta-feira (13) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Libra

Não preste atenção no burburinho do trabalho sobre como você está conseguindo levar projetos adiante. Seu foco e determinação trará frutos.

Aproveite o seu tempo de lazer para se dedicar a si mesmo. Não tenha medo da solteirice porque logo alguém aparecerá em sua vida.

Escorpião

Há um descontentamento geral na sua equipe de trabalho devido às negligências da empresa. Mas fique calmo para que a confiança volte a reinar no ambiente.

Você está apaixonado, por isso combine um café com os amigos para liberar o estresse da rotina.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Feng Shui: as 9 plantas que você deve ter em casa porque atraem dinheiro e fortuna em 2024

⋅ Os signos que fecham e abrem portas no fim de 2023

⋅ O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer