Truques de Selena Gomez para usar meias-calças sem parecer antiquada

Selena Gomez demonstrou que as meias-calças são um básico no inverno, no entanto, nem sempre são fáceis de combinar e torná-las modernas.

Muitas vezes nos fizeram pensar que seu uso é exclusivo de mulheres ‘de certa idade’ e que podem ser uma peça ‘antiquada’, quando na realidade têm todo o potencial para transformar cada passo que você dá em uma passarela.

A cantora e atriz de 31 anos foi vista com um conjunto sofisticado na área de Tribeca em Los Angeles enquanto se dirigia a um hotel.

Para o seu visual, ela optou por uma saia cinza de espinha de peixe que mostrava suas pernas tonificadas cobertas por uma meia-calça escura e um casaco combinando com um top preto transparente que revelava seu sutiã.

Selena também vestiu um casaco oversized preto para as temperaturas frescas da manhã e completou seu visual com uma blusa de gola alta preta, deixando claro que ela sabe perfeitamente as regras para parecer estilizada sem passar frio.

Em outro momento, Selena foi vista junto com Taylor Swift usando um conjunto de mini saia e casaco extra grande com estampa de animal, os quais ela combinou com meias opacas, gola alta preta e botas pretas acima dos joelhos.

Como combinar meias-calças para um look glamoroso

As meias-calças em tempos frios podem ser muito confortáveis, práticas e podem ser usadas de forma elegante ou casual, dependendo do lugar para onde você vai.

Usar meias pretas é uma excelente maneira de adicionar um pouco de calor ao seu visual sem deixar de parecer elegante e arrumada. Elas podem ser usadas com tudo, desde saias e vestidos até shorts e túnicas, e são uma peça essencial para o guarda-roupa de qualquer mulher antenada na moda. Se você está procurando um par de meias versáteis que combinem com tudo o que você tem no seu armário, opte por um par de meias pretas básicas.

Moda Essas combinações com meia-calça são perfeitas para o frio (Pinterest)

Seja usando uma meia-calça preta opaca ou preferindo mostrar suas pernas com um sexy par de meias arrastão, as possibilidades de combinação são infinitas. No entanto, se você quer potencializar seu visual, aqui estão algumas regras a seguir:

Ajustado embaixo, solto em cima

Criar um conjunto incrível tem a ver com equilíbrio e proporção. Se as meias-calças forem justas, você deve usar algo que tenha mais volume na parte de cima. Isso significa que normalmente se procura uma blusa fluida ou um suéter confortável e de tamanho grande para combinar com leggings.

Combine-os com um short ou minissaia

Quem impôs a regra de que shorts são exclusivos do verão? Dê mais vida aos seus shorts no inverno e use-os com um par de meias.

Moda Essas combinações com meia-calça são perfeitas para o frio (Pinterest)

Cubra-se com uma jaqueta oversized

Troque sua saia lápis por uma mini e vista um casaco de tamanho grande para conseguir um look sexy e apropriado para o trabalho.

Com um vestido suéter

Moda Essas combinações com meia-calça são perfeitas para o frio (Pinterest)

Os vestidos suéter são um básico. Este vestido estilo jersey assimétrico de manga comprida combina bem com botas acima do joelho e meias estampadas. As bolinhas estão tendo uma grande alta no momento, então por que não experimentar o estampado de uma maneira sutil?