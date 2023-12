Rihanna tem o acessório que estiliza e a faz parecer mais alta e magra neste 2024

Embora não possamos fazer nada para alongar nosso corpo e assim adicionar centímetros à nossa estatura, existem certos truques que você pode aplicar para parecer mais alta através dos acessórios corretos.

Mesmo que você já seja alta, é possível estilizar sua silhueta para parecer mais delicada, assim como Rihanna fez com sua mais recente aquisição.

A estrela de ‘Umbrella’ mais uma vez mostrou seu grande estilo ao aparecer com um look urbano vencedor da cabeça aos pés, que consistiu em combinar um top ousado com algo muito mais informal, como jeans azuis folgados e um par de seus tênis Fenty x Puma Creepers de camurça preta.

Isso foi complementado com um casaco longo preto com detalhes de pele ao redor da bainha para parecer glamorosa sem passar frio. No entanto, o que chamou a atenção foi o excesso de joias que ela usava, criando um efeito de alongamento em sua silhueta já estilizada.

Rihanna optou por usar várias gargantilhas que cobriam completamente o seu pescoço e várias outras no seu torso, incluindo uma que estava bem próxima da sua cintura.

Seus cabelos com mechas destacadas foram presos em um coque enquanto ela exibia sua aparência natural com maquiagem leve, que realçou seus lábios brilhantes.

Embora as roupas e os saltos altos desempenhem um papel crucial na hora de aumentar alguns centímetros de altura, as joias são igualmente importantes. Se escolhidas corretamente, podem fazer com que uma mulher baixa pareça mais alta e mais magra, enquanto escolhas erradas podem fazer com que você pareça ainda menor.

A seleção do colar deve ser longa e que fique melhor com a sua altura. Escolha um colar que chegue ao nível do peito, mas acima do nível da cintura. Isso fará você parecer mais alta.

Que tipo de colares você pode usar se for baixinha?

Acessórios Colares de pérolas são fundamentais para alongar a silhueta (Freepik)

Do simples ao ousado, um colar é um acessório que faz com que o seu conjunto passe de monótono a divino em um instante. O colar adequado para o seu tipo de corpo não só adiciona um ponto de exclamação ao seu conjunto, mas também alonga o torso, o pescoço e o rosto.

Embora não importe qual seja a forma ou tamanho do seu corpo, um colar sempre chama a atenção para o decote e o busto. Aqueles com pingentes são o acessório principal do guarda-roupa da mulher moderna. Se você for pequena, pode adornar seu pescoço com uma simples corrente de prata e um pingente de pérolas, assim como fez Rihanna.

Outra regra que Rihanna seguiu com seu look foi optar por colares longos, que têm o potencial de alongar um pescoço curto, ao mesmo tempo que desviam a atenção das quadris volumosos. Se você busca alongar sua aparência, use colares longos de pérolas e combine com peças com brincos pequenos ou brincos de diamantes.