Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 13 e 16

É hora de olhar para as coisas boas da vida, mas com esperteza para não se enganar com aquilo que é apenas de momento e que não acrescenta de verdade na sua vida. Saiba quem e o que deve ficar para a sua prosperidade e quem ou o que deve partir.

Touro – Cartas 8 e 21

O amor e os laços podem surpreender e chegam na vida para marcar. Não se feche para as possibilidades e não tema, apenas use a intuição e a coragem para encarar o que pode ser muito bom e duradouro sem cometer os mesmos erros do passado.

Confira mais revelações: Os presentes perfeitos para os signos neste Natal, pois ajudarão em 2024

Gêmeos – Cartas 9 e 31

Tem partida que acontece para livrar você de entrar em problemas ou conexões com pessoas que não valem a pena. Saiba deixar ir embora aquilo que não é para ficar, pois não trará nada de bom mais.

Câncer – Cartas 10 e 3

Não entre mais em problemas por situações ou pessoas do passado que já deveriam estar fora da sua vida. É hora de estar no presente e lutar pelo futuro, deixando de se atrasar com o que já não pode se desenvolver positivamente.

Confira mais:

Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião