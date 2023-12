Os signos que fecham e abrem portas no fim de 2023

Alguns signos do zodíaco precisam de cautela essa semana para lidar com alguns encerramentos e novas etapas em sua vida.

Confira quais são:

Áries

Momento de começar a expandir algumas ideias, sonhos e objetivos. No entanto, não permita que a comunicação se torne um obstáculo ou algo que o prejudica; tenha calma e saiba como trocar as suas ideias com as outras pessoas. Saia da zona de conforto com cautela e sabedoria.

Touro

Abra mais a mente e a intuição, mas compreenda que é preciso lidar com as informações com calma e conversas mais doces do que para fazer cobranças. O passado tende a ser curado e a transformação o ajuda a expandir novos planos, de viagens e mudanças de lugar. Seja flexível e use seu conhecimento.

Gêmeos

Momento de mudar alguns pensamentos e a forma de se comunicar; escolha as palavras com mais cuidado e se aproxime das pessoas que são mais compatíveis. Algumas rivalidades internas e externas são finalizadas, aceite essas transformações e comece a colocar a vida em ordem com otimismo.

