O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão – 8 de bastos

Uma relação importante pode nascer e ser marcada por sentimentos mais estáveis, seja no amor ou na amizade. As portas do trabalho também podem ser abertas com a ajuda de algum contato.

Libra- 12 de espadas

A vida pode passar pela influência de uma autoridade ou situações envolvendo a lei. Tenha cautela e saiba se comunicar da melhor forma e com o melhor apoio.

Escorpião – 11 de copas

A vida irá mudar e ter novas portas se abrindo. Viagens, mudanças ou ambientes que já não serão mais parte da rotina. Uma mudança no amor será positiva e acontecerá para evolução.

Sagitário – 9 de bastos

Momento de se prevenir com atrasos e lidar com a queda da própria energia. Tenha paciência, mas evite ser imprudente com responsabilidades importantes. Atenção extra no amor para não ocorrer distanciamento.