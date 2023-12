Jovem se sente culpada por não cuidar da sobrinha de seu namorado

Uma jovem, de 18 anos, revelou ter se sentido culpada por não cuidar da sobrinha, de 2 anos, de seu namorado. No entanto, assim que depositou seu relato no Reddit, recebeu diversas mensagens de apoio na rede social.

“Eu estava no jogo de hóquei do meu namorado e estava sentado com a família dele. Estamos namorando há cerca de um ano, então assistir com a família não é novidade para mim. Mas ontem decidiram trazer a sobrinha dele, de 2 anos, a quem chamaremos de Briley”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/shaebae34.

“Mais ou menos na metade do jogo, Briley começou a soluçar histericamente. Ela estava no meu colo naquele momento, então tentei esfregar suas costas, mas não funcionou. A mãe do meu namorado me disse: ‘Você poderia ir até o saguão e passear um pouco com ela?’ Isso geralmente a acalma.’ Mas eu disse não porque queria continuar assistindo o jogo e Briley tem o hábito de fugir e eu não queria ser responsável por persegui-la se isso acontecesse”, continuou.

Defesa na web

De acordo com a jovem, a mãe de seu namorado disse ter sido uma pena, já que a pequena amava a companhia da namorada do tio e seria bom passar um tempo ao seu lado. “Me fez sentir muito culpada”, finalizou.

Depois de terminar o texto, diversos internautas defenderam a jovem que se sentiu culpada. “Essa criança não é sua responsabilidade de forma alguma. Você não deveria se sentir culpada por assumir a responsabilidade pelo filho de outra pessoa, especialmente aquele com quem você não é parente”, comentou um internauta.

“Bom para você! Não se sinta culpada. Ela pode perguntar e você pode dizer não. Não é seu filho, não é problema seu: ‘Ah, não, obrigada. Aqui está, querida, de volta para a mamãe.’ Isso os ensina que você não está caindo em ideias antiquadas de que as mulheres assumem papéis de cuidadoras”, observou outro usuário da rede social.