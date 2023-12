Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 17 de dezembro de 2023

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você tem que enfrentar seus medos e encontrar forças para seguir em frente, porque do contrário será mais difícil avançar com sucesso.

Touro

Não tenha medo de dar um passo à frente. As decisões que você tomar serão as melhores se você agir com firmeza e tiver uma atitude positiva.

Gêmeos

Você só pode combater as energias ruins que estão ao seu redor com amor. Não permita que os outros te encham de ódio e ressentimento, não vale a pena. Trabalhe a compreensão e generosidade.

Câncer

A prosperidade e o amor estão em sua vida para ajudá-lo a superar qualquer situação emocional. Com energia positiva você continuará avançando.

Leão

Não desanime porque sente que tem uma luta constante para conseguir tudo o que se propõe a fazer na vida. Tenha iniciativa e a atitude necessária para que os caminhos se abram para você.

Virgem

Se você se sente confuso e não consegue encontrar o caminho certo, deixe o seu orgulho e peça ajuda. Diminua o ego e siga em frente. Tenha coragem de seguir em frente.

Libra

As más intenções sempre estarão presentes no caminho, basta seguir firme e com muita força. Peça firmeza para seguir em frente apesar dos obstáculos que surgirem.

Escorpião

Você tem que deixar o passado para trás e se dar a oportunidade de viver e desfrutar do amor. Alguém entrará na sua vida para transformá-la, abra-se para essa mudança e se valorize.

Sagitário

Pratique a gentileza porque você é um ser de luz cheio de amor e bondade para dar e receber.

Capricórnio

Não se sinta sozinho porque esses momentos o ajudam a refletir sobre suas falhas e a corrigi-las para curá-las. Sempre recupere suas forças.

Aquário

Não deixe o mal encher seu coração de ressentimento e ódio. Cure as feridas e permita que a bondade e a generosidade cheguem até você.

Peixes

A prosperidade e o sucesso estão em suas mãos para que você possa seguir em frente. Encha-se de energia positiva e verá que os caminhos se abrem.

