Feng Shui: as 9 plantas que você deve ter em casa porque atraem dinheiro e fortuna em 2024

Feng Shui e as plantas para atrair dinheiro (Getty Images)

O Feng Shui é uma crença milenar que busca harmonizar os espaços com a energia vital que flui no mundo. Parte de suas normas reside na ordem e no seguimento de conselhos para alcançar boa sorte, fortuna e estabilidade econômica.

Nesse sentido, o Feng Shui utiliza algumas plantas para atrair dinheiro, sorte e abundância, seja para a casa, escritório ou negócio. Essa crença milenar ajudará a atrair energia positiva, e as plantas ficarão lindas.

Feng Shui: nove plantas necessárias para atrair a boa fortuna

Bambu da sorte: é a planta ideal para aqueles que desejam atrair boa sorte, mas não querem ter algo muito exigente em termos de cuidados. É pouco custosa e é uma das favoritas no Feng Shui.

Planta de Jade: é definitivamente uma das plantas necessárias para atrair boa sorte, ideal para o trabalho ou o lar. É uma planta originária de Moçambique, portanto, requer muita luz para estar em condições ideais.

Jasmim: de fragrância suave que serve para perfumar o ambiente em que se encontra, o jasmim é uma planta que atrai dinheiro e, além disso, é perfeita para decorar o espaço com um visual elegante.

Manjericão: é uma planta aromática e a favorita de todos os cozinheiros, que não pode faltar em casa. É um verdadeiro ímã para a boa sorte e repele a energia negativa.

Feng Shui: como atrair boa sorte com plantas?

Opuntia: para os fãs de cactos ou plantas pontiagudas, é uma planta bonita para a boa sorte. Deve estar próxima à luz para crescer saudável e forte.

Planta da fortuna chinesa: é uma planta com uma aparência peculiar que se tornou a preferida dos designers de interiores, pois tem folhas redondas que se parecem com moedas.

Lavanda: de acordo com o Feng Shui, é uma planta que atrai boa sorte e oferece proteção contra energias negativas.

Samambaia: O Feng Shui recomenda colocar esta planta perto da entrada da casa ou do local de trabalho para atrair boa sorte e dinheiro.

Pachira: é uma planta tropical com características físicas que a tornam perfeita para decoração.