Elegância atemporal: lições de estilo de Carolina Herrera aos 84 anos

Carolina Herrera, aos 84 anos, continua a ser uma figura icônica na moda, onde sua experiência e renome são símbolos de elegância e etiqueta. Ao longo de décadas, ela não apenas desenhou inúmeros visuais deslumbrantes, mas também compartilhou sua visão sobre o que é elegante, estiloso e refinado. A estilista venezuelana, com mais de 40 anos de carreira, acredita que a elegância vai além do que se veste, refletindo-se no comportamento, na fala e nas escolhas pessoais.

Lições de Elegância Inspiradas por Carolina Herrera

Menos é sempre mais

Carolina Herrera/ reprodução

Uma das máximas da estilista é a simplicidade. Mostrar menos pele é crucial, e entender as proporções ao escolher decotes é fundamental. Para ela, a chave está em utilizar apenas o necessário para manter a elegância, evitando excessos.

A naturalidade como símbolo de elegância

Carolina Herrera destaca que frescor e naturalidade são elementos fundamentais para criar um visual elegante. Ela desencoraja o excesso de maquiagem, enfatizando que a verdadeira sofisticação muitas vezes reside na simplicidade e na autenticidade.

LEIA TAMBÉM: Carolina Herrera afirma que só mulheres “ridículas” e “sem classe” usam esse visual após os 40 anos

Personalidade supera grifes

Carolina Herrera/ reprodução

Herrera enfatiza que a personalidade de uma pessoa é mais importante do que as roupas de grife que ela veste. Em uma entrevista, ela afirmou: “Porque você usa roupas de marca não significa que você está bem vestido ou que fica bem em você”. Carolina Herrera encoraja as pessoas a expressarem sua individualidade, independentemente das marcas.

Atitude: a projeção da imagem elegante

Para a estilista, a postura corporal e os movimentos desempenham um papel crucial na elegância. A maneira como você se apresenta contribui significativamente para a projeção de uma imagem refinada. Sua filosofia destaca que a elegância vai além do guarda-roupa e está intrinsecamente ligada à atitude.

Conclusão

Carolina Herrera, com sua sabedoria acumulada ao longo de décadas na indústria da moda, oferece lições valiosas sobre a verdadeira essência da elegância. Seus conselhos transcendem as tendências passageiras, destacando a importância da autenticidade, simplicidade e atitude. Ao seguir suas palavras, é possível conquistar uma elegância atemporal, independente do orçamento ou das marcas presentes no guarda-roupa.