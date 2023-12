Dua Lipa: 5 vestidos da cantora que você pode usar em seus looks de Natal

Este ano, deixe-se inspirar pelo deslumbrante estilo da sensação musical Dua Lipa para seus eventos natalinos. A cantora britânica, conhecida por sua audácia e elegância, tem deslumbrado em numerosos tapetes vermelhos com sua escolha de vestuário.

Compartilhamos cinco vestidos de Dua Lipa que você pode incorporar em seus looks festivos para se destacar com glamour e sofisticação.

Looks da Dua Lipa para brilhar no Natal

1. O vestido metalizado

Dua Lipa tem mostrado ser uma mestra na escolha de tecidos metalizados que capturam a luz de forma espetacular. Um vestido curto ou longo com tons metálicos como ouro ou prata será perfeito para uma festa de véspera de Natal. Combine-o com acessórios simples para deixar o vestido ser a estrela.

Dua Lipa sempre está elegante, não importa a ocasião (Agencias)

2. Vestido decotado e com lantejoulas

Para uma celebração mais glamorosa, opte por um vestido de lantejoulas com um decote pronunciado no estilo Dua Lipa. Os brilhos das lantejoulas irão adicionar um toque festivo enquanto o decote trará um toque de sensualidade. Acompanhe esse look com saltos altos para uma aparência deslumbrante.

Um de seus trajes mais emblemáticos (Agencias)

3. Elegância em preto

O preto é sempre uma escolha clássica e elegante. Inspire-se em Dua Lipa e escolha um vestido preto com detalhes únicos, como transparências ou bordados. Esse traje permitirá que você se destaque sem esforço, mantendo uma atmosfera de sofisticação.

Um vestido preto sempre é uma boa opção (Agencias)

5. Vestido assimétrico para Ano Novo:

Celebre o final do ano com um vestido assimétrico no estilo de Dua Lipa. A assimetria adiciona um toque moderno e vanguardista ao seu visual. Opte por cores festivas como vermelho, verde esmeralda ou azul meia-noite para se despedir do ano com estilo. Mas se você gosta do preto, vá em frente.

Um look muito sofisticado e moderno (Agencias)

A versatilidade de Dua Lipa no mundo da moda a torna uma fonte de inspiração perfeita para os seus looks de Natal. Com estes cinco estilos de vestidos, você poderá brilhar com confiança e elegância em todas as suas celebrações festivas. Que a sua moda seja tão inesquecível quanto as suas memórias de Natal!