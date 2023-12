De acordo com Harvard, estes são os hábitos ideais para alcançar o sucesso

Seja qual for a atividade que nos propomos a desenvolver em nossas vidas, queremos que o resultado final esteja cercado pelo tão desejado sucesso. Isso depende apenas das metas que cada pessoa tem em seu horizonte e podem variar desde uma promoção no trabalho até alcançar uma marca esportiva ou obter uma melhoria no âmbito pessoal.

O psicólogo da Universidade de Harvard, Adam Grant, indica que é possível alcançá-lo desde que se saiba quais são os pontos-chave para começar a trabalhar neles e integrá-los na rotina.

Hábitos para alcançar o sucesso

Aceitar os erros: Grant recomenda se preparar para este momento, primeiro, nos permitindo cometer erros e, em seguida, não tendo medo de retroceder se sentirmos que estamos estagnados. Dessa forma, o processo será muito mais orgânico e, embora seja mais devagar, você chegará ao destino com passos mais firmes.

Investir em um objetivo que nos represente: Tanto no planejamento quanto no desenvolvimento de qualquer objetivo, nossa essência deve estar presente e ser capaz de se refletir no que vamos mostrar ao mundo. Não há maior sucesso do que a satisfação pessoal ao abordar uma tarefa que nos importa.

Colocar-se à prova: Nas novas formas que exploramos para alcançar nosso objetivo concreto, também podemos ir além e descobrir outros lugares e situações que talvez não tínhamos considerado até agora e que podem nos enriquecer muito.

Nos cercar de pessoas que contribuam: Não adianta se contaminar com comentários negativos quando estamos lutando para alcançar um propósito.

Reconhecer nossos méritos. É muito provável que, ao longo de nossa vida, tenhamos alcançado o sucesso com o qual sonhamos muitas mais vezes do que imaginamos. Não precisamos fazer algo grandioso, devemos revisar nosso dia a dia e ser realistas com tudo o que já nos propusemos e conseguimos, por mais insignificante que possa parecer.