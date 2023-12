Chá de gengibre e abacaxi para melhorar a aparência do rosto: elimina olheiras e bolsas

A saúde começa de dentro para fora, razão pela qual nos motiva a experimentar este chá de gengibre e abacaxi para melhorar a aparência do rosto.

Desta forma, daremos ao nosso organismo os nutrientes que precisa para encontrar um equilíbrio, desintoxicar-se e absorver vitaminas, minerais e fibras, o que se traduz em uma pele uniforme e radiante.

Como se prepara o chá de gengibre e abacaxi para melhorar a aparência do rosto?

Para fazer esta receita, você precisará dos seguintes ingredientes:

Casca do abacaxi

Pedaço da raiz de gengibre

Canela

Água

Comece descascando o abacaxi para obter a casca, que será o que você vai fazer uma infusão com um pedaço de raiz de gengibre, que deve ser pequeno para que o sabor do chá de gengibre e abacaxi para melhorar a aparência do rosto não seja muito picante.

O gengibre é benéfico para a saúde geral (Unsplash)

Após 10 minutos de fervura, coe e deixe esfriar. Pode-se adicionar outros ingredientes, como uma pitada de canela e mel, para melhorar o sabor.

Benefícios do gengibre e do abacaxi para a pele

De acordo com uma pesquisa do International Journal of Preventive Medicine, citada pelo Mejor con Salud, há muitos benefícios do gengibre para o nosso corpo. Entre eles, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, é rico em fitoquímicos, o que resulta em uma aparência melhor ao longo dos anos. Para manchas, cicatrização e tratamento da acne, tornou-se muito popular.

O abacaxi ajuda a atrasar o envelhecimento Freepik

Estudos e pesquisas, como o da Universidade de Taif na Arábia Saudita, revelam que o abacaxi poderia reduzir a formação de gordura e promover a degradação de ácidos graxos no organismo, facilitando o processo de digestão, aliviando a inflamação e o inchaço.

Mas além disso, possui uma grande riqueza em antioxidantes, que combatem os radicais livres e retardam o processo de envelhecimento celular, de acordo com a Universidade de Ciências Médicas de Teerã, no Irã, conforme relatado pelo El País.