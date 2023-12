As revelações do tarot no trabalho e no amor nesta quarta-feira (13) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Imagem: Pexels/Mikhail Nilov

Nesta metade da semana as cartas de tarot têm algo a te revelar através dos signos. Veja como estará o amor e o trabalho para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

No trabalho, uma nova demanda que não era esperada chegou para você, porém, você terá toda disposição e habilidade para entregá-la com êxito.

No amor, você está brincando com duas pessoas ao mesmo tempo, mas é hora de parar com isso, pois elas vão perceber mais cedo ou mais tarde. Decida-se com quem quer ficar.

Touro

Não se estresse por achar que você está atrasado no trabalho. Se organize e comece pelo que é mais importante primeiro. Tudo vai entrar no eixo e no fim de tudo você entregará todas as demandas.

Aproveite o fim do ano para para relaxar com seu parceiro e compartilhe as coisas que estão te deixando estressado no trabalho.

Gêmeos

Você está investindo no seu negócio, mas fique atento pois novas propostas estão por vir, inclusive com melhores salários. Isso vai fazer você refletir se deve continuar onde está ou partir para novas oportunidades.

No amor, deixe a pessoa que está tentando te conquistar, se aproximar. Você merece alguém que queira te agradar e te fazer feliz.

Câncer

Você está iniciando uma novo trabalho e entrou em diversas atividades para finalizar projetos. Tenha paciência que você pegará todas as demandas rapidamente.

Você deverá tomar uma decisão familiar que mudará a vida de todos. Você tem o apoio do seu parceiro para dar esse passo importante.

