Antonela Roccuzzo e Jennifer Aniston têm o visual mais elegante para usar no Natal a partir dos 40

Jennifer Aniston e Antonela Roccuzzo As duas famosas deram aulas de elegância (@jenniferaniston, @antonellaroccuzzofans/Instagram)

Se você está procurando ideias para seus looks de Natal, temos dois exemplos que sabem brilhar com elegância: Antonela Roccuzzo e Jennifer Aniston, que têm surpreendido em suas últimas aparições públicas.

Duas estrelas tão distantes entre si, mas coincidindo no mesmo estilo só quer dizer uma coisa: é a tendência que está imperando neste momento e que vale a pena seguir para as festividades natalinas.

Cada uma brilhou com luz própria, mas nos deixou algumas dicas para nos estilizarmos, sem fazer muito esforço, pois também se apoiaram em peças básicas que qualquer um tem no armário.

O look de Antonela Roccuzzo e Jennifer Aniston que você precisa copiar para brilhar no Natal

Agora que ela está vivendo em Miami, estamos de olho na esposa de Lionel Messi a cada look em cada saída. O último deles foi um crop top assimétrico com calças pretas justas e flare, que realçaram sua figura de forma extraordinária.

Se algo aprendemos de Antonela Rocuzzo é não cair em tendências passageiras, mas sim usar clássicos que favorecem e podem ser atualizados com acessórios ou peças do momento. No caso dela, foi uma bolsa em forma de coração muito romântica.

Mantém o seu estilo de usar tops com alças ou decote halter, mostrando parte do seu abdômen. Para completar, ela usa calças de cintura alta que realçam a sua cintura.

Por outro lado, Jennifer Aniston também não decepcionou ao se encontrar com um grupo de amigas e nos mostrou uma maneira mais sofisticada de reinventar o visual da argentina, especialmente se não gostamos de mostrar tanto a barriga. Em seu caso, ela incorporou uma blusa sem alças, criando um conjunto muito bonito.

O monocromático em preto se posiciona como um dos nossos favoritos e que não sempre nos deixará bons, não importa nosso corpo, idade ou evento social.