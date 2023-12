Alguns alimentos saudáveis devem ser consumidos com cuidado: saiba quais

Na busca pelo controle de peso, é crucial entender que alguns alimentos, apesar de serem ricos em nutrientes, precisam ser consumidos com moderação devido à sua densidade energética. Neste artigo, destacaremos dois alimentos essenciais nessa luta e a importância de incorporá-los de maneira equilibrada.

Azeite: gorduras boas com moderação

O azeite de oliva é bastante usado em diversas receitas e é uma ótima opção - EU Atleta — Foto: Divulgação/Getty images

O azeite de oliva, amplamente utilizado em diversas receitas, é uma opção saudável que merece destaque. Com cerca de 80% de ácidos graxos monoinsaturados, conhecidos como “gorduras boas”, o azeite oferece benefícios significativos. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas E, A e K, compostos fenólicos e flavonoides, proporcionando um potente efeito antioxidante.

Este óleo pode ser utilizado em diversas formas, desde preparações cruas até ensopados e assados. No entanto, é crucial armazená-lo corretamente, em vidro escuro protegido da luz e do oxigênio, para preservar seu sabor e aroma.

Recomendam-se dois tipos específicos: o azeite de oliva extravirgem, com acidez máxima de 0,8%, indicado para adição em alimentos já prontos, e o azeite de oliva virgem, com acidez máxima de 2%, mais adequado para uso culinário.

Valor Nutricional: Uma colher de sopa de azeite (12g) possui aproximadamente 118kcal, reforçando a importância da moderação na sua inclusão na dieta.

LEIA TAMBÉM: Cuscuz na dieta: descubra como incluir esse prato típico na busca pelo emagrecimento

Oleaginosas: nutrientes poderosos com equilíbrio

Mix de nozes e castanhas: oleaginosas eu atleta — Foto: Istock Getty Images

O grupo de oleaginosas, composto por castanha do Pará, amêndoas, nozes, pistache, avelã e amendoim, é uma fonte rica de ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, incluindo ômega 3 e ômega 6. Além disso, oferecem proteína vegetal, vitamina E, polifenóis, fitoesterois, selênio, fibras, cálcio, magnésio e zinco.

Embora apresentem propriedades antioxidantes e benefícios como melhora do controle glicêmico e redução do risco cardiovascular, é essencial consumi-las com moderação. Devido à sua alta densidade energética, que se reflete nas calorias por 100g, é fundamental porcionar esses alimentos adequadamente.

Principais benefícios do ômega 3: Além dos benefícios nutricionais, as oleaginosas contribuem para o controle glicêmico, retardam o envelhecimento celular e reduzem os sintomas da TPM.

Concluindo, ao incorporar azeite e oleaginosas em sua dieta, lembre-se da moderação como chave para o sucesso no controle de peso. Esses alimentos, apesar de seus inegáveis benefícios, devem ser consumidos de maneira equilibrada para garantir uma alimentação saudável e nutritiva.

Fonte: Eu Atleta