Adeus unhas extralongas! : 4 designs para unhas curtas que as mulheres mais elegantes usarão em 2024

As unhas extralargas têm sido usadas há anos, de fato, muitas famosas têm exibido milhares de designs e comprimentos que chegam a ser exagerados.

No entanto, essa moda está ficando para trás e as unhas curtas estão dominando as tendências, em um estilo muito mais natural e que não as coloque em risco.

E é que ao ter unhas muito compridas, você colocava suas próprias unhas em risco, usando unhas postiças, mas isso não será mais necessário e mostramos como esbanjar elegância com suas unhas naturais e curtas.

Designs de unhas curtas que as mulheres elegantes vão usar em 2024

Unhas peroladas

Nada mais elegante, com classe, e que combine com tudo do que um design de unhas peroladas, pois até mesmo fará com que suas mãos pareçam jovens e sem rugas.

Para isso, você só precisa de um esmalte branco perolado e aplicar em todas as unhas, você também pode adicionar alguma pedra para dar um toque glamoroso, ou apenas finalizar com brilho e ficará muito chique.

Manicure francesa

A manicure francesa é a mais elegante e nunca sai de moda, e o melhor é que fica maravilhosa em unhas curtas, fazendo você se destacar.

Basta aplicar uma base de brilho e fazer uma linha branca nas pontas, em seguida, aplique novamente o brilho para selar e dar elegância, e você vai parecer perfeita para qualquer look.

Unhas vermelhas

Se você quer algo mais elegante, mas ao mesmo tempo sexy, então você pode optar por usar suas unhas curtas em tom vermelho.

Aplique um esmalte vermelho paixão em cada uma das suas unhas e finalize com um brilho para que elas brilhem e se destaquem, e você terá uma manicure diferente e sexy, usando suas unhas curtas e naturais.

Unhas com brilhos

Outra manicure chique e muito simples que você pode usar em unhas curtas são aquelas que têm brilhos.

Você apenas tem de escolher um verniz brilhante, seja prateado, dourado ou rosa, e aplicar uma camada em cada unha e selar com brilho, vai ficar muito glamorosa e elegante.