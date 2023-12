Adeus aos cabelos grisalhos com dois ingredientes que todos temos na cozinha

Se há algo que preocupa e assusta tanto mulheres quanto homens quando chegam à maturidade é o aparecimento dos primeiros cabelos grisalhos.

Nas mulheres, é motivo para se assustar diante do espelho e correr para os salões de beleza em busca de uma solução que permita eliminá-los de nossa imagem, e eles o fazem com tinturas cheias de produtos químicos que acabam danificando o cabelo ao longo do tempo.

Os grisalhos são cabelos que carecem de melanina, que é o pigmento que dá cor tanto ao cabelo, como à pele, à íris do olho e ao pêlo corporal. De fato, a cor do cabelo é determinada pela quantidade de melanina que se acumula nele: quanto mais melanina, mais escuro é.

De acordo com o portal ‘Cuídate Plus’, os grisalhos aparecem quando o cabelo carece de melanina, seja porque não a possui ou porque foi perdendo gradualmente devido ao envelhecimento, que pode ser afetado por diferentes fatores. “É o que chamamos de estresse oxidativo, que é o acúmulo de substâncias nocivas no ambiente celular”, afirmam os especialistas.

Tudo na vida tem solução e para os cabelos grisalhos não existem apenas tinturas, também existem remédios naturais que ajudam a eliminá-los e há dois ingredientes específicos que você encontra em qualquer cozinha: o limão e o óleo de coco.

Remédio caseiro para eliminar os cabelos grisalhos

Muitos ficarão surpresos com este remédio caseiro, mas aqui mostramos como fazê-lo para evitar tantos produtos químicos no cabelo.

Ingredientes

3 limões

5 colheres de sopa de óleo de coco

Preparação

Esprema o suco dos três limões e, em seguida, adicione as cinco colheres de sopa de óleo de coco. Misture bem e aplique no seu cabelo.

Deixa que este remédio atue por 20 minutos, enxague com água abundante e lave o cabelo como normalmente o faz.

Se quiser eliminar completamente os cabelos grisalhos, pode adicionar meia colher de café à mistura se tiver cabelo escuro, ou meia colher de cúrcuma se tiver cabelo loiro.

Esses ingredientes de cozinha irão ajudar a disfarçar os cabelos grisalhos e a exibir uma cabeça muito mais jovem e saudável.

Fortaleça as fibras do seu cabelo

Além de remover os cabelos grisalhos, o limão e o óleo de coco ajudam a fortalecer as fibras capilares e os folículos pilosos, sendo também ideais para promover o crescimento do cabelo e mantê-lo saudável.

Então, se você não quer danificar seu cabelo com as clássicas tinturas cheias de produtos químicos, opte por esses dois ingredientes de cozinha para remover os cabelos grisalhos e rejuvenescer o cabelo instantaneamente.