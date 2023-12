7 designs de unhas elegantes e que são tendência em dezembro

Já está chegando perto do Natal e Ano Novo e todos já querem uma manicure que as identifique com a felicidade que essas datas de dezembro refletem.

Esta lista de designs são os que estão fazendo sucesso em dezembro de 2023 e aqui nós os mostramos para que você possa exibir mãos espetaculares:

Unhas de caramelo

Em dezembro, é ideal optar por designs natalinos que incluam flocos de neve, bolas de Natal ou cores como vermelho, branco e verde. Por isso, para entrar no clima da época mais feliz do ano, aposte em uma manicure com bastões de caramelo, mas em vez de escolher uma base transparente ou branca, arrisque-se em um tom menta.

Unhas de baunilha latejantes

Dezembro também é símbolo de frio, e para nos esquecermos dele, nada melhor do que uma manicure inspirada na nossa bebida favorita.

Unhas azuis ultra brilhantes

Se você é fã da tendência Y2K, então vai adorar a ideia de usar um verniz em cor denim lavado, mas com acabamento brilhante. E é que, como se tratasse de uma noite estrelada, este design é perfeito para exibir um look on point nas nossas ceias de Natal.

Unhas douradas

Para este Natal de 2023, dê a si mesma unhas envolvidas em tons dourados e linhas brancas.

Pontas no estilo mermaidcore

Para evocar uma das tendências mais populares de 2023, nada como trocar o clássico branco da manicure por um verde com detalhes brilhantes nas pontas que se desvanece até uma base transparente. Além de nos lembrar do estilo "mermaidcore" que fez sucesso este ano após o lançamento do live action da Pequena Sereia, esse tom possui todas as vibrações natalinas que representam o mês de dezembro.

Unhas 3D

Com volumes e muitas texturas, um dos designs mais legais do ano são as unhas coreanas em efeito 3D. Se você ainda não aderiu a essa tendência, essa é a sua oportunidade de fazê-lo da maneira mais natalina possível, com muitos relevos dourados.

Unhas descombinadas

E se você definitivamente não decidir por nenhum dos estilos anteriores, não se preocupe. Com a tendência de unhas mismatched, não é mais necessário escolher apenas um design de unhas para dezembro.