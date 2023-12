4 cortes de cabelo perfeitos para mulheres de rosto redondo: as tendências que vão arrasar em 2024

Pare de se sentir frustrada com o seu rosto redondo, existem cortes de cabelo que vão alongar seu rosto e serão tendência em 2024.

Estes 4 estilos são ideais para rosto redondo, vamos mostrá-los para que você se prepare para essa mudança de visual que tanto deseja:

Corte de cabelo Pixie assimétrico

É ideal para rostos redondos porque ajuda a suavizar as características, ficando muito curto na parte de trás e um pouco mais longo nas laterais e na parte superior. O truque é usá-lo com uma franja longa de lado para reduzir o arredondado do rosto.

Corte Bob

O ideal é fazer a risca de lado para equilibrar as características faciais e adicionar volume na parte superior. Também procure mantê-lo liso e com as pontas viradas para dentro para harmonizar o rosto.

Corte Long Bob

O corte fica abaixo do queixo e acima dos ombros. É ligeiramente mais curto na nuca e mais longo na frente. É uma opção ideal para rostos redondos, pois alonga o rosto, afina os traços e suaviza a linha da mandíbula.

Cabelo longo em camadas

O ideal é que as camadas comecem na altura das bochechas, entre o nariz e a boca, para afinar o rosto e adicionar volume no topo da cabeça. As pontas desfiadas são uma opção perfeita para afinar visualmente o rosto. O cabelo comprido ajuda a equilibrar a largura do rosto redondo, fazendo com que o rosto pareça visualmente mais longo, magro e estilizado.