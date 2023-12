Sexualidade na terceira idade: tabu e desafios

Não é porque os anos estão passando que devem existir áreas do comportamento e dos costumes humanos que devem ser descartadas. Mas é necessário se preparar, pois é óbvio que é preciso abordá-las de maneiras diferentes e com conhecimento.

E no âmbito da sexualidade em idades mais avançadas, é necessário manter um olhar de respeito, como aponta a acadêmica universitária e especialista em direitos desse grupo etário, Carolina Riveros Ferrada.

"É importante ter uma visão reflexiva como sociedade, para que a vida sexual e íntima das pessoas idosas seja respeitada. Além disso, devem ser criados protocolos em espaços como os Estabelecimentos de Longa Permanência para Idosos, ELEAM", afirma a advogada e professora da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de Talca.

É importante mencionar que, segundo pesquisas, “grande parte da sociedade não discute sobre assuntos sexuais em família”. Além disso, “a população com 18 anos ou mais tem uma avaliação negativa da educação sexual recebida nas escolas”.

No entanto, isso não implica que com o passar dos anos a atividade sexual deva diminuir.

"Há estudos internacionais que mostram que as pessoas mais velhas têm uma vida sexual ativa. Não ocorre com as mesmas taxas que em pessoas de outras faixas etárias, mas um terço das pessoas mais velhas declara ter relações sexuais regularmente... O problema é que a sexualidade na velhice é vista como um tabu, pois se considera que esse grupo não tem uma vida sexual ativa", diz Carolina Riveros Ferrada.

A especialista - que faz parte do Comitê Consultivo do Serviço Nacional do Idoso- acrescenta que os ELEAM têm um desafio nessa área, “porque é difícil ter intimidade neles e é por isso que estão sendo criados protocolos para alcançar pontos de encontro, maior conhecimento e capacitação tanto do pessoal que trabalha como das famílias”.

É importante destacar o fato de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o período de 2021 a 2030 é a Década do Envelhecimento Saudável, incentivando a colaboração para melhorar a vida dos idosos e sua sexualidade.

"A sexualidade não considera apenas a relação sexual específica, mas está dentro de um contexto de intimidade, como carícias, abraços ou segurar as mãos. Isso também faz parte de um conjunto", enfatiza a advogada.

adultos mayores (MIGUEL MOYA/AGENCIAUNO/MIGUEL MOYA/AGENCIAUNO)

A voz de uma sexóloga

A sexóloga Odette Freundlich é diretora do Centro Miintimidad e, com base em sua experiência, declara categoricamente que "a sexualidade não tem idade... Com o tempo, a função sexual pode mudar, mas a capacidade de experimentar e desfrutar de uma vida íntima prazerosa nunca acaba".

E sustenta que "existem muitos mitos em torno deste campo da vida na terceira idade, e um deles é pensar que a idade é um limitante para continuar desfrutando de uma vida sexual plena, mas isso não é verdade".

A especialista lembra que “na IV Pesquisa sobre Qualidade de Vida na Terceira Idade, realizada pela Universidade Católica e Caja Los Andes, 32% dos idosos declararam abertamente que têm uma vida sexual ativa, e 65% deles afirmaram que o sexo ainda é algo muito importante em sua existência.

Segundo Odette Freundlich, "à medida que envelhecemos e entramos na climatério ou andropausa, ocorrem muitas mudanças hormonais, psicológicas, físicas, relacionais, ambientais e, é claro, na resposta sexual. Essas modificações variam de pessoa para pessoa e não são universais, pois cada indivíduo é único".

A também fisioterapeuta afirma que "quando há diminuição do hormônio testosterona, pode ocorrer diminuição do desejo e das fantasias sexuais, fadiga inexplicável e persistente, diminuição do sentimento de bem-estar, perda ou afinamento dos pelos pubianos e da massa corporal, osteopenia ou osteoporose, diminuição do humor e deterioração da função sexual".

"E a diminuição dos estrogênios influencia em outras mudanças, como sintomas vasomotores ou ondas de calor, secura vaginal, atrofia urogenital, falta de elasticidade dos tecidos, hipotonia ou fraqueza muscular, dor durante as relações sexuais ou dispareunia, mudanças de humor e alteração do sono".

Odette Freundlich observa que "é claro que todas essas mudanças afetam a resposta sexual, resultando, às vezes, em homens ou pessoas com pênis, dificuldade em alcançar ou manter a ereção, falta de controle na ejaculação e diminuição do desejo sexual... E no caso de mulheres ou pessoas com vulva, pode ocorrer dor durante a penetração vaginal, dificuldade em experimentar orgasmos ou diminuição da intensidade da sensação de prazer, falta de lubrificação e diminuição do desejo por encontros sexuais penetrativos".

A sexóloga adverte que "as mudanças físicas e na imagem corporal podem afetar a sexualidade, já que muitas pessoas se sentem envergonhadas de seus corpos e não desejam se expor ao parceiro. Outro fator que afeta, principalmente os homens, é a ansiedade relacionada ao 'desempenho sexual', o que afeta a autoestima. Por isso, nesta fase da vida é importante se adaptar às mudanças e não tentar comparar a sexualidade que se tinha aos 30 anos".

Apesar dessas mudanças naturais, muitas pessoas idosas continuam desfrutando de uma vida sexual plena e satisfatória. E, se necessário, podem abordar e lidar com muitas dessas mudanças com a ajuda de profissionais de saúde.

A sexóloga oferece várias recomendações para que a vida sexual continue sendo saudável e feliz na terceira idade.

"É fundamental manter uma comunicação aberta com o parceiro, assim como buscar o apoio adequado e adaptar-se às mudanças. Para alguns, talvez seja melhor diminuir a demanda e focar na qualidade e não na quantidade. Também pode ajudar a trabalhar o desejo sexual e as fantasias; usar hidratantes vaginais e lubrificantes adequados; praticar a autoestimulação e o prazer individual; não focar apenas na relação sexual, mas também nas sensações prazerosas em todo o resto do corpo; planejar os encontros sexuais e ter tempo de qualidade; comunicar-se assertivamente; expressar os sentimentos; cuidar do corpo; ter uma dieta saudável; praticar atividade física e socializar".

tercera edad

As orientações

O Senama destaca que o tema da sexualidade é abordado de maneira integral, com base no respeito e na dignidade, e desenvolvendo orientações para lidar com ele.

"Trabalhamos a sexualidade em pessoas idosas como um componente fundamental para a promoção do envelhecimento digno, ativo e saudável, pois entendemos que ela é um fator indivisível do bem-estar e da qualidade de vida que promovemos para as pessoas idosas", explica a diretora nacional do serviço, Claudia Asmad Palomo.

De acordo com os dados da Pesquisa de Deficiência e Dependência 2022, 78% das pessoas idosas são autossuficientes, o que demonstra que a grande maioria delas são ativas e atualizadas, confirmando que esse aspecto da vida não fica para trás.

"Como conceito, a sexualidade tem sido capturada e padronizada ao longo do tempo, e as pessoas idosas, devido à discriminação que sofrem devido à sua idade, aos preconceitos e aos estereótipos que as cercam e que sustentam tais segregações, constituem-se em uma população à qual é negado socialmente o direito de ter uma sexualidade ativa, autônoma, livre e prazerosa."

"A partir do Senama, promovemos o exercício da sexualidade como um direito humano para impulsionar o bem-estar e uma melhor qualidade de vida. É por isso que desenvolvemos orientações para abordar a sexualidade em dispositivos de cuidados, as quais promovemos especificamente nos Centros Diurnos e nos ELEAM", destaca a diretora nacional.

Claudia Asmad Palomo acrescenta que “essas orientações estão baseadas nas abordagens de gênero e direitos humanos, e fornecem diretrizes técnicas e metodológicas às equipes que trabalham diretamente com idosos, a fim de garantir intervenções promocionais em relação à sexualidade. O objetivo é assegurar o exercício desse direito a todos os idosos em um contexto de dignidade e respeito, longe dos estereótipos e garantindo seu bem-estar”.