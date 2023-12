Saiba o que o tarot revela nesta terça-feira (12) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Nesta terça-feira (12), as cartas de tarot têm muito a revelar sobre o seu signo, principalmente no amor e trabalho. Confira a seguir as revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

No trabalho, as coisas andam falhando ultimamente, mas encare este momento com calma para conseguir sair mais rápido. Esta é uma situação momentânea e se você conseguir dar conta, pode mudar completamente o seu futuro.

Você se encontra apaixonado, por isso aproveite o momento e a pausa de fim de ano para realizar uma viagem de descanso com o seu amor.

Virgem

Se sentindo preso, você está procurando novas ofertas de emprego, Mas acalme-se pois esta não é a hora certa de sair de onde você está. Em breve você terá uma nova proposta, então aí sim poderá tomar a decisão correta.

Já no amor, um grande amigo irá te procurar para pedir conselhos, mas tome cuidado pois ao ajudá-lo você estará entrando em uma situação embaraçosa.

Libra

Suas atitudes rápidas e positivas têm sido eficazes no projeto que o confiaram dentro da empresa. Por isso, siga em frente.

Um amigo distante irá te confessar um segredo, por isso, prepare-se pois isso pode mudar sua vida.

Escorpião

Os seus negócios estão indo a todo vapor, mas você não enxerga isso pois não vê suas finanças avançando. Mas é só questão de tempo até você começar a recolher os frutos.

No amor, você está gostando muito de uma pessoa, mas ela é tímida. Por isso, se você não tomar uma atitude, vocês nunca terão uma chance.

