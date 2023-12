Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries - Carta O Julgamento

Você dará continuidade aos seus projetos de vida e criará melhores situações de progresso a cada dia.

Touro – Carta “Ás de Ouros”

Você terá o sucesso em suas mãos, basta tentar não cometer os mesmos erros do passado.

Gêmeos – Carta A Torre

Boa sorte para que as coisas mudem completamente a seu favor. É hora de acreditar e vibrar na prosperidade.

Câncer - Carta O Imperador

Grandeza para o trabalho, pois seu jeito perfeccionista de ser faz com que todos procurem você para colaborar com eles.

Leão – Carta do Sol

Seu brilho pode opacar muitas pessoas ao seu redor e isso atrai destaque, mas também inveja.

Virgem - Carta O Louco

Mantenha sua estabilidade emocional, pois ela pode ser um pouco afetada pelas lembranças do passado.

Libra – Carta O Diabo

Tome cuidado nas questões de compra ou venda, especialmente de um imóvel, para não ser lesado.

Escorpião - Carta A Roda da Fortuna

São momentos para estar por cima e não se deixar cair por nenhuma situação.

Sagitário – Carta O Eremita

Você conseguirá resolver suas demandas e as energias positivas estarão a seu favor, então não desista, são tempos de triunfo.

Capricórnio – Carta Ás de Paus

Você terá grandes conquistas em termos de trabalho, por isso não hesite porque são tempos de crescer.

Aquário – Carta A Estrela

Você terá a oportunidade de resolver todos os problemas que têm pendentes este ano e terá tranquilidade em sua situação financeira.

Peixes – Carta O Carro

É hora das energias positivas se alinham a seu favor, aproveite.