Com o Natal se aproximando, diversos testes perceptivos, ilusão de ótica e quizzes personalizados têm chegado com toda força. Desta vez, trouxemos um problema matemático, extraído do Daily Star, que requer raciocínio lógico. Você se considera capaz de chegar ao resultado?

De acordo com o Brain Fans, plataforma responsável pela criação do quiz, se trata de um quebra-cabeça para gênios. Com as figuras do urso, árvore e presentes na imagem, é necessário chegar à resolução correta.

O primeiro esquema matemático mostra urso + urso + urso = 6. Sendo assim, resta interpretar que o urso representa o número 2. Por outro lado, o urso + árvore de Natal = 13, significa que o elemento decorativo é 11.

A árvore de Natal – presente = 4, colocando o presente como a representação do 7. Sendo assim, descubra: urso + árvore de Natal + presente?

Quiz de Natal: apenas gênios da matemática podem acertar a resposta em 20 segundos (Reprodução/Brain Fans)

Resultado:

Embora pareça fácil, o teste pode ser mais complicado do que se imagina. É importante chegar ao resultado dentro de 20 segundos, a fim de provar-se um gênio.

Aqui você confere o resultado: a equação matemática é representada por 2 + 11 + 7 = 20.

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Desafio assertivo: 30 segundos é o suficiente para você localizar as 5 pipocas no cinema e manifestar seu alto QI?

Veja mais: Natal de travessuras: consegue encontrar o elfo perdido em menos de 60 segundos e manifestar alto QI?

Veja mais: Ilusão de ótica: apenas quem tem um alto QI pode encontrar o número 4 na imagem em apenas 10 segundos