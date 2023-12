Perfumes exclusivos que apenas algumas mulheres usam: 10 aromas

Se você quer encontrar uma fragrância com a qual se identificar, que tenha uma fragrância única e que cheire maravilhosamente bem, esses dez aromas exclusivos são perfeitos para você.

Perfect Marc Jacobs

Esta é uma fragrância floral alegre, inesperada e reconfortante para mulheres que se conhecem e se aceitam como são, um aroma para espíritos intrépidos que cultivam sua individualidade e buscam a originalidade. Extraordinariamente moderna, pouco convencional e ao mesmo tempo muito feminina para mulheres que se sentem à vontade com seu corpo e sua mente.

Bella Vita Guess

É uma fragrância elegante e luxuosa para a glamorosa Guess Girl. Esta fragrância floral frutada se abre com notas vibrantes de delicioso limão italiano, cassis suculento e cerejas negras deliciosas.

LoveMe, o elixir esmeralda

É um perfume que transmite luxo e uma sofisticação irresistível. A combinação do néctar de pera verde, o pomelo e a laranja doce gera uma essência oriental floral e gourmand.

This is her! Zadig & Voltaire

Seus tons sensuais e ensolarados de flor de laranjeira e ylang-ylang se combinam para criar um aroma característico realçado por notas de sândalo. Suas notas de gengibre proporcionam uma explosão de luminosidade deliciosamente sublinhada por uma mistura viciante de "pele salgada".

Izia Sisley

É uma fragrância para mulheres independentes, seguras e ativas. Um perfume que se adaptará a você e realçará sua feminilidade. Notas aromáticas: Grupo olfativo: Floral Aldeídico. Saída: aldeídos, bergamota branca e pimenta rosa. Coração: rosa, notas florais e angélica. Fundo: âmbar, cedro e almíscar. Desperte seu lado mais romântico.

Solo Loewe Ella

Está inspirada no pôr do sol: um estado de harmonia e equilíbrio entre o dia e a noite. É uma fragrância floral feminina que combina e contrasta notas de maçã vermelha, neroli, madeiras brancas e chá verde.

Omnia Crystalline Bvlgari

Evocando a pureza e a clareza do cristal, Omnia Crystalline é uma fragrância delicada que evolui através de notas aquáticas e crocantes de pera nashi, a frescura vegetal do acorde de bambu e culmina no calor da madeira de balsa suavizada por um acorde de almíscares cristalinos.

Insolence Guerlain

Esta fragrância floral frutada é uma composição sensual que nos transporta imediatamente ao coração do perfume. Combina notas de frutas vermelhas com notas femininas de violeta e flor de laranjeira, assim como a elegância aveludada do lírio em um acorde audacioso e voluptuoso.

Infusão Prada Milano

É uma fragrância rica em contrastes verdes e cremosos graças ao figo como protagonista. Sua saída vibrante e fresca de Tangerina dá lugar lentamente a um acorde puro de delicioso figo, que é o coração da fragrância.

Poême Lancôme

Uma fragrância clássica, oriental e floral, lançada em 1995. As notas da composição vão aparecendo alternadamente, como se fossem um eco. A composição contém notas intoxicantes de papoula azul do Himalaia, flores brancas e amarelas (mimosa, rosa, frésia...) e flor de baunilha.