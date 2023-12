O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – 9 de bastos

Momento de se prevenir com atrasos e lidar com a queda da própria energia. Tenha paciência, mas evite ser imprudente com responsabilidades importantes. Atenção extra no amor para não ocorrer distanciamento.

Capricórnio – 6 de espadas

Momento de doenças que devem ser prevenidas. Os amores também precisam ultrapassar obstáculos. Muitas expectativas pode ser o erro: o coloque um pouco a reflexão a parte de tudo e sem tantas opiniões tendenciosas.

Aquário – 3 de ouros

Momento de tentativas e situações acontecendo a seu favor. Aproveite as oportunidades e seja feliz com as recompensas.

Peixes – 8 de espadas

Passeios e encontros com diversas pessoas. Não fique na defensiva e aproveite o momento com mais leveza para se sentir bem.