Esqueça o pão: Harvard revelou qual é o café da manhã perfeito para as crianças

No café da manhã infantil deve-se evitar o excesso de gorduras e açúcares No café da manhã infantil deve-se evitar o excesso de gorduras e açúcares

Uma das maiores preocupações dos pais é a maneira correta de alimentar seus filhos para fornecer as fontes necessárias de vitaminas e minerais que os ajudem a crescer adequadamente, especialmente agora que os alimentos processados e com altos níveis de açúcar predominam no mercado. O café da manhã, sendo a refeição mais importante do dia, é aquela que deve receber mais atenção, pois as crianças devem receber os alimentos adequados para ter energia suficiente pelo resto do dia.

Quais alimentos não devem ser dados no café?

É por isso que Monique Tello, instrutora clínica da Faculdade de Medicina de Harvard, recomenda eliminar completamente do café da manhã das crianças e de toda a família o pão, os sucos de caixa ou de garrafa, as tortilhas, os cereais e o leite.

“Um bowl de cereais, uma torrada ou um muffin não são diferentes de uma sobremesa”, indica Tello. Por isso recomenda evitar o consumo de açúcares e gorduras saturadas no café da manhã, uma vez que esses alimentos prejudicam o sistema circulatório e aumentam a possibilidade de as crianças desenvolverem obesidade infantil.

O que inclui um café da manhã perfeito?

A médica comentou que cereais integrais e sem açúcar, como quinoa e aveia, contêm um alto teor de fibras que mantêm o nível de açúcar no sangue equilibrado.

Também foi indicado que deve-se incluir proteína, como o iogurte com frutas ou cereais, tipo parfait, ou um ovo preferencialmente cozido e, se frito, que seja em água para evitar que as crianças comecem o dia com a ingestão de gorduras.

As frutas secas, o azeite de oliva e o abacate também são fundamentais no café da manhã, pois são gorduras saudáveis.

Finalmente, destaca que a fruta não pode faltar, devendo ser porções cortadas e evitar os sucos, uma vez que estes contêm açúcar da fruta e açúcar refinado.