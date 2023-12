Especialista explica os diferentes tipos de gases e quando é preciso buscar ajuda

Um especialista revelou que diferentes tipos de gases (flatulências) podem significar coisas diferentes. O Dr. Philip Mayhead, gastroenterologista consultor do Hospital Benenden, compartilhou os cinco tipos mais comuns de gases e o que eles dizem sobre a saúde, conforme publicado pelo ‘The Sun’.

Certifique-se de que não há nada com que se preocupar.

Dor no estômago Getty

Gases com mau cheiro

O cheiro de ovo podre que ocorre quando você solta um pum na verdade é devido a "compostos que contêm enxofre e que são produzidos durante a digestão", diz o Dr. Mayhead.

Ele indicou que se você soltar muitos gases fedorentos, talvez pare de consumir alimentos com alto teor de enxofre, como couve-flor, brócolis, repolho e couve de Bruxelas.

"Às vezes, quando os peidos cheiram muito mal, é resultado das colônias de bactérias intestinais que produzem gases como dióxido de carbono, hidrogênio e metano", explicou.

Flatulência excessiva

Se você solta gases com frequência ou se incha com frequência, isso pode ser um sinal grave de que você tem síndrome do intestino irritável (SII) ou intolerância à lactose.

O Dr. Mayhead disse: "se você experimentar flatulência excessiva e frequente, pode sentir que precisa defecar com mais frequência ou que tem urgência de ir ao banheiro".

"Para as pessoas com intolerância à lactose, a temporada festiva pode representar um desafio adicional, já que desfrutar de delícias como o chocolate pode causar sintomas desconfortáveis. Apenas tenha cuidado", acrescentou.

Gases inodoros

Se você descobrir que está soltando gases que não têm cheiro, isso pode ser devido a continuar engolindo ar enquanto come ou bebe.

Estes gases costumam ser compostos por nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e pequenas quantidades de outros gases, de acordo com o especialista. Talvez diminuir a velocidade ao mastigar possa evitar que continuem saindo.

Gases quentes

O Dr. Mayhead disse que esse tipo de gás é produzido “como resultado de consumir alimentos com alto teor de capsaicina”, como pimentas ou especiarias. Recomendou: “talvez seria melhor evitar (os ingredientes) que fornecem calor, literalmente”.