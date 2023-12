Diga adeus ao balayage: mechas mais naturais para disfarçar os cabelos grisalhos

Conheça as mechas mais naturais para esconder os grisalhos Conheça as mechas mais naturais para esconder os grisalhos (Foto: Pinterest)

Com a pandemia do Covid, os cabelos grisalhos apareceram e acabaram se tornando uma tendência. Já não são motivo de vergonha ou de se esconder.

Embora isso não signifique que todas sejamos beneficiadas por elas, especialmente quando se trata de apenas alguns fios grisalhos distribuídos de forma irregular pela cabeça.

Nesses casos, técnicas como o balayage invertido ou as mechas espinha de peixe - sua alternativa mais atual - são ideais para integrar os cabelos grisalhos de forma natural.

É conhecido como mechas espinha de peixe ou ‘herringbone highlights’ o tipo de mecha com cor que é aplicada em vários tons com um padrão em forma de espinha de peixe, no qual finas seções de cabelo se entrelaçam de forma escalonada para um acabamento difuso que integre os cabelos grisalhos de forma natural.

A ideia é evitar as visitas frequentes que a coloração exige para esconder as raízes, com um trabalho muito preciso de mechas multitonais que criam uma infinidade de nuances no cabelo. Assim, torna-se muito mais difícil distinguir os cabelos grisalhos.

Mechas espinha de ouro dourado

São as mechas que mais rejuvenescem e combinam perfeitamente com cabelos brancos, que servirão para adicionar tons iluminados aos fios. A cor escura da base é usada para dar profundidade e, por isso, é difundida nas raízes para criar uma transição suave que permite uma baixa manutenção.

Mechas espinha em cabelo castanho

No cabelo castanho, é possível brincar com tons loiros como o dourado, o mel ou o caramelo, e marrons como o avelã ou o chocolate ao leite para criar nuances em que os cabelos grisalhos se integrem naturalmente.

Mechas espetadas loiro cinza

O loiro acinzentado é o que melhor se integra com os cabelos descoloridos pela idade. É um loiro opaco com um leve matiz frio, que pode ser combinado com bases castanhas claras e loiras escuras para obter esse acabamento multitonificado.

Mechas espinha de peixe para morenas

Atreva-se com algumas mechas espinha de peixe em tons de caramelo, baunilha e bege para que os cabelos grisalhos se misturem entre os tons. Se você aplicar algumas babylights sutis em um tom médio e o resto das mechas se difundirem na altura das raízes, conseguirá uma manutenção mais confortável.

Mechas espinha bege

É um tom de loiro que pode funcionar muito bem em bases castanhas, inclusive com alguns reflexos de loiro baunilha, para criar aquele efeito multitonalidades em que os cabelos grisalhos se perdem.

Mechas espinha quente

Neste caso, trata-se de um cabelo castanho com reflexos quentes que iluminam o cabelo e criam nuances, fazendo com que os fios grisalhos passem totalmente despercebidos.