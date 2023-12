Cuscuz na dieta: descubra como incluir esse prato típico na busca pelo emagrecimento

O cuscuz, prato tradicionalmente africano, conquistou paladares brasileiros desde o período colonial, tornando-se uma iguaria versátil com ingredientes que vão de ovos a carne-seca, tomate, azeitonas, coco, banana e manteiga. Entretanto, surgem questionamentos sobre sua adequação em dietas voltadas para o emagrecimento.

O dilema do cuscuz: vilão ou aliado?

A presença de acompanhamentos no cuscuz gera dúvidas, especialmente para quem busca manter a forma. A grande incógnita é se o cuscuz é permitido em dietas para emagrecer. Leticia Carbinatti, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, esclarece que sim, o cuscuz pode integrar uma dieta para emagrecer, desde que consumido com moderação.

Incorporando o cuscuz na dieta

Getty Images

Em uma entrevista exclusiva ao Sport Life, Carbinatti explica que o cuscuz, feito de milho e isento de glúten, pode ser uma alternativa saudável para substituir pães e bolos. No entanto, alerta para a alta quantidade de carboidratos no milho, devido ao seu amido de alto índice glicêmico. A chave está em utilizar o cuscuz de forma estratégica, considerando-o como fonte de energia.

LEIA TAMBÉM: Aveia: 4 benefícios de consumir esse superalimento nutritivo e ter uma vida mais saudável

Dicas da nutricionista: quantidade controlada e estratégia na alimentação

Para aqueles que desejam incluir o cuscuz em suas dietas de emagrecimento, a nutricionista sugere um consumo controlado. A ausência de glúten no cuscuz o torna uma opção atraente para substituições inteligentes, mas a consciência da carga de carboidratos é crucial. Carbinatti enfatiza a importância de incorporar o cuscuz como parte de uma estratégia alimentar, aproveitando seus benefícios sem comprometer os objetivos de perda de peso.

Emagrecimento sem culpa: cuscuz como aliado consciente na alimentação

Ao desmistificar a presença do cuscuz em dietas para emagrecer, a nutricionista destaca a importância da abordagem consciente na alimentação. O cuscuz, longe de ser um vilão, pode ser uma peça valiosa na jornada do emagrecimento, desde que apreciado com discernimento e inserido de maneira estratégica na dieta diária.

Fonte: Metrópoles