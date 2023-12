Chá de gengibre e limão: rejuvenesce a pele aos +40; como preparar

Se quiser parecer bonita, você deve mudar de dentro para fora. Para isso, recomendamos este chá de gengibre e limão que rejuvenesce e elimina toxinas.

Dessa forma, estará contribuindo para a sua saúde e isso se refletirá em uma pele bonita, pois ela é a imagem dos hábitos e rotinas tanto positivas quanto negativas que fazemos no dia a dia.

Para realizar esta preparação, você precisará dos seguintes ingredientes:

Meio limão

Água

Gengibre ralado

Em uma panela ou recipiente, coloque a água para ferver e adicione uma colher de sopa de gengibre ralado. Quando ferver, retire do fogo e deixe infundir por alguns minutos. Transcorrido esse tempo, você pode coar a água, adicionar o suco do meio limão e servir de acordo com as suas preferências.

Por exemplo, há pessoas que gostam com um toque de mel ou sem açúcar.

O chá de gengibre e seus muitos benefícios (Unsplash)

Tome o seu chá de gengibre e limão para a pele do rosto na temperatura que mais lhe agradar, mas faça isso de forma constante, por exemplo, todos os dias ou pelo menos quatro vezes por semana, para que tenha efeito detox.

Gengibre e limão são dois ingredientes naturais que podem trazer inúmeros benefícios para a pele do rosto. O gengibre é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antibacterianas. Essas propriedades podem ajudar a reduzir a inflamação e vermelhidão da pele, além de combater sinais de envelhecimento, como rugas e linhas de expressão. Além disso, o gengibre pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, o que pode promover uma pele mais radiante e saudável.

Por outro lado, o limão é rico em vitamina C, um poderoso antioxidante que pode ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres. Além disso, o limão possui propriedades clareadoras e esfoliantes naturais, que podem ajudar a reduzir manchas escuras e cicatrizes de acne, além de remover células mortas da pele, deixando-a mais lisa e luminosa.

De acordo com uma pesquisa do ‘International Journal of Preventive Medicine’, citada pelo ‘Mejor con Salud’, há muitos benefícios do gengibre para o nosso corpo. Entre eles, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, é rico em fitoquímicos, o que resulta em uma aparência melhor ao longo dos anos. Para manchas, cicatrização e tratamento da acne, tornou-se muito popular.

O limão dá um toque rico à infusão Freepik

Outra coisa que nos agrada desta infusão é o seu rico sabor, adequado para aqueles que preferem os toques intensos, entre doces e picantes, que além disso, graças ao limão, será bastante refrescante.