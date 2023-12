Balayage ou babylights: qual a melhor técnica para disfarçar os cabelos grisalhos?

Os cabelos brancos são uma dor de cabeça para qualquer mulher. Algumas decidiram deixa-los crescer e assumir que estão lá para sempre. Outras vão ao salão de beleza de tempos em tempos para cobri-los de qualquer maneira.

Felizmente existem técnicas para cobri-las completamente e uma delas são as mechas, entre elas as babylights e o balayage.

O que escolher entre um ou outro? Aqui nós explicamos:

Babylights

É uma técnica de mechas em que finas porções de cabelo são retiradas desde a raiz brincam com a cor base adicionando pequenos e sutis reflexos para dar maior luminosidade, volume e movimento ao cabelo, realçando-o sem precisar mudar completamente todo o comprimento, o que é perfeito para disfarçar os cabelos brancos.

São uma das melhores opções de mechas para camuflar os cabelos grisalhos com o restante do cabelo, pois, ao começarem desde a raiz, ajudam a incorporá-los como parte do design de cor. Para isso, devemos escolher um tom que se misture muito bem com a cor base, de forma a criar profundidade e dimensão perfeitas nos cabelos.

Esta técnica funciona para todos os tipos e tons de cabelo, mas é especialmente favorecedora para cabelos castanhos e escuros, bem como para cabelos finos, pois ajuda a dar luz, movimento, volume e dimensão ao criar reflexos com tons suaves.

Balayage

É uma técnica de coloração capilar que consiste em pintar os fios de forma suave e natural, criando um efeito degradê. Nessa técnica, as mechas são feitas à mão livre, sem o uso de papel alumínio ou touca, o que resulta em um visual mais leve e delicado. O balayage é muito utilizado para iluminar o cabelo de forma sutil, dando um aspecto de cabelo beijado pelo sol.

É uma técnica que começa do meio até as pontas, buscando criar uma transição suave desde a raiz até as pontas, sem que a divisão da cor seja perceptível, fazendo um suave efeito, mas bem diferenciado de ponta a ponta, que proporciona volume e dimensão aos cabelos.

O balayage, como conhecemos, não é compatível com cabelos grisalhos. Ao ser feito com descoloração, não consegue cobrir os fios brancos. Para eliminar os cabelos grisalhos, é necessário tingir a raiz e, em seguida, trabalhar as mechas no comprimento e nas pontas.