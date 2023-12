As revelações no amor e no trabalho desta terça-feira (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer no tarot Imagem: Pexels/Los Muertos Crew

Chegando no fim do ano muitas pessoas começam a pensar em resoluções para o próximo ano que está por vir, principalmente no quesito financeiro.

Mas será que os astros estão alinhados com os seus planos? Veja a seguir o que as cartas de tarot tem a revelar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Você notou que o ambiente de trabalho melhorou e isso ajuda, tanto você quanto a sua empresa, a avançarem no mercado. Aproveite também seu bom momento econômico e continue economizando.

Já no quesito amoroso, seus amigos são essenciais neste momento em que você está passando por um rompimento. Você está triste, mas isso irá passar logo.

Touro

Aproveite os últimos dias de 2023 para refletir sobre o rumo que deseja que a sua vida tome no âmbito profissional. Caso você esteja se sentindo preso no trabalho, pense em novas oportunidades.

Você se encontra apaixonado pela vida, por isso é hora de sair e se divertir, pois nestes momentos você encontrará pessoas que irão mudar o rumo da sua vida.

Gêmeos

Você está em um momento de ‘brilho profissional’ e está recebendo toda atenção e os parabéns dos seus superiores. Os astros estão ao seu lado.

Contudo, as coisas não vão muito bem no seu relacionamento, mas não deixe que pessoas de fora interfiram nele. Resolva as diferenças com o seu parceiro e não deixe que ambas as família os aconselhem.

Câncer

É um momento muito difícil no trabalho, mas com muita paciência as coisas serão superadas. Além do trabalho, as coisas também andam difícil no amor, mas essa é a hora de pensar bem para tomar a decisão correta sobre o futuro da relação.

