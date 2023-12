Amor e trabalho: as revelações desta terça-feira (12) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot Imagem: Pexels/Mikhail Nilov

Neste início da semana, fique atento ao que os astros querem te mostrar no amor e no trabalho. Veja as revelações desta quinta-feira (12) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Seus superiores colocaram em suas mãos um projeto que eles consideravam perdido. Aproveite sua inteligência e intuição para entregar o que eles esperam. Não tenha medo pois você saíra bem-sucedido desta situação.

No amor, é hora de deixar as últimas desilusões amorosas de lado e focar no agora. Você está com alguém do seu lado que não de leva a sério e desperdiça seu tempo. Por isso, dê adeus a essa situação.

Capricórnio

No profissional você tem tudo sobre controle. Suas economias estão crescendo, por isso em breve você poderá investir naquele tão sonhado imóvel. Tenha cuidados com seus gastos pois as contas precisam ser pagas.

LEIA TAMBÉM: Saiba o que o tarot revela nesta terça-feira (12) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Além disso, no amor você está feliz e com a alegria positiva. Aproveite o dia para sair com amigos.

Aquário

O cansaço e o estresse de fim de ano está te sobrecarregando e afetando o seu desempenho no trabalho. Por isso, descanse um pouco para se recuperar e iniciar novos projetos.

Você está se sentindo carente e sozinho e isso está te deixando para baixo. Aproveite sua liberdade e dedique-se a si mesmo.

Peixes

Não deixe suas finanças de lado pois você precisará economizar se quiser colocar seu negócio em prática.

No relacionamento você precisa ter uma conversa séria com seu parceiro para resolver as diferenças, caso isso não aconteça sua relação ficará estagnada.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ As revelações no amor e no trabalho desta terça-feira (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer no tarot

⋅ A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

⋅ A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer