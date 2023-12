A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta da Morte

Momento de saber finalizar e enterrar um assunto que só tem ocupado espaço em sua vida de forma negativa. Supere e siga em frente com as aprendizagens, mas ficar remoendo o que já não o nutre em nada,

Capricórnio – O enforcado

Seja você quem vai em busca da justiça e da evolução da sua vida, das oportunidades e movimentos. Não fique mais parado a espera de uma luz que o atinge, mas devido a estagnação não faz diferença.

Aquário – A força

A teimosia e insistência pelo ego não o levaram a nenhum lugar agradável ou cuja realização será duradoura. É hora de buscar em seu interior motivos mais nobres e verdadeiros para agir.

Peixes – O Mundo

A vida vai sorrir se você renascer e já não se preocupar tanto com ocultar sentimentos, segredos ou o passado que não o orgulha. Comece a viver uma nova fase e encare com mais otimismo tudo o que o acompanha em sua jornada, lembrando sempre que você é quem escolhe o que o definirá ou não.