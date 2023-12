A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – A Lua

A vida gira e muda muitos sentimentos, verdades e direções. Está na hora de ir em busca daquilo que não é apenas ilusão e deixar de se deslumbrar com o que não é de todo o positivo, mas é almejado pelo ego ou aparência. Guie sua vida com mais sabedoria.

Libra – A sacerdotisa

Hora de saber lidar com o bem o mal, o caminho fácil e o difícil. Não pense que as coisas são extremas e tente colocar o entendimento para ajudar a compreender a raiz de algumas questões. Use a intuição e não a paranoia.

Virgem – La Torre

Chega o momento de decidir e de transformar. Estruturas já não ficarão em pé e existe uma fase sendo finalizada para que um novo começo possa ocorrer e tocar a sua vida e a de outras pessoas também.

Escorpião – Os Amantes

Cuidado com se meter em situações amorosas que não convém e que muitas pessoas envolvidas podem causar problemas. É momento de tomar decisões que preservem relações sinceras e mais puras, mas sem se precipitar e sempre com o olhar no movimento dos outros envolvidos.