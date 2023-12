A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – Carta O Sol

Momento de saber que a vida pode ser levada com otimismo e isso é diferente de ser destrutivo, impulsivo e egoísta. Não se permita cair em tentações que de nada ajudam na sua evolução e trabalhe aqui que realmente é positivo.

Touro – Carta O Imperador

Saiba superar a dureza e assumir a liderança com mais graça e luz. Não é o momento de ser quem limita e dá algum tipo de receio pela aproximação; é hora de encantar com seu brilho e chamar a intenção com magnetismo e adaptabilidade.

Gêmeos – Carta da Imperatriz

Momento de pausar as aventuras arriscadas e se colocar em modo de reflexão e planejamento. Só você é capaz de gerar sua nova realidade e um ano de 2024 bem melhor e a hora de começar a andar com calma e maturidade é agora.

Câncer – Carta O Diabo

Momento de sair da melancolia e dos pensamentos que ocupam a sua mente trazendo ansiedade; nem sempre é capaz de mudar ou de fazer novas coisas com o que no passado já está. É hora de seguir em frente.