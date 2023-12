8 coisas que você deve remover da sua sala antes de 2023: você atrairá prosperidade para sua vida

Existem muitos rituais de fim de ano que podem ser feitos para garantir abundância e prosperidade, mas um dos mais seguidos é fazer uma limpeza e jogar fora tudo o que não usa ou não tem utilidade.

Todos os espaços da casa devem ser limpos a fundo antes de receber um novo ano, mas a sala deve ser especialmente purificada do que impedir o progresso e atrair energia negativa.

A razão é que a sala de estar é considerada o coração do lar no feng shui. E isso ocorre porque é uma das áreas onde se formam e desenvolvem os vínculos sociais de maior importância.

Também é um cômodo propenso a reter mais as más energias. Portanto, deve estar sempre limpo, organizado e livre de qualquer objeto que impeça que reine a paz e a prosperidade.

As coisas que você precisa eliminar da sua sala

Por isso, a seguir, vamos dizer quais são oito coisas que você deve banir da sua sala antes do Ano Novo para garantir a chegada de dinheiro e amor, de acordo com a filosofia chinesa.

Papéis empilhados

Todas as faturas, recibos ou cadernos inúteis devem ser descartados. Se puderem ser reciclados, melhor ainda. Objetos acumulados podem bloquear o fluxo de energia e gerar caos e estresse.

Coisas quebradas

Objetos quebrados, velhos e danificados devem ser reparados ou descartados, isso inclui desde pratos e enfeites até eletrodomésticos. A razão é que eles são considerados portadores de energia negativa.

Portanto, eles podem obstruir o fluxo do chi e a harmonia da sua casa. Se for algo irreparável, mas com valor sentimental, guarde-o longe da vista para que não afete a energia.

Móveis danificados

O mobiliário que estiver quebrado ou defeituoso será melhor substituí-lo. Além das questões energéticas, eles não ficam bem e afetam a estética. Se você não puder consertá-los, adquira novos.

Imagens fortes

As obras de arte que decoram a sua casa podem ter um impacto profundo na energia do espaço. Por isso, quadros ou fotos perturbadoras, tristes ou violentas geram emoções negativas.

Por sua vez, eles perturbam o chi. Então, antes do início do novo ano, livre-se dos elementos decorativos que causam estresse, ansiedade ou tristeza e opte por imagens que te façam sentir bem.

Garrafas decorativas

As garrafas que guardamos para decorar ou colecionar não ficam bem na sala e alteram a energia. Portanto, é preferível retirá-las de casa ou colocá-las em outra área bem decorada.

A chave é poder colocá-las em um lugar onde haja um design planejado que ajude a tirar aquele aspecto de embalagens antigas ou lixo plano que elas têm, mas não na sala de estar.

Pratos, copos e xícaras

Se você tem pratos, copos e xícaras como elementos de decoração na sala, é hora de dizer adeus. Ter alguns está tudo bem, mas ter um conjunto completo de louças exposto está muito fora de moda.

A solução é usá-los de uma vez por todas ou se livrar deles. Fique apenas com um par que você possa colocar em um local especial onde eles pareçam um verdadeiro adorno para a sala de estar.

Vasilhas antigas e plantas murchas

Embora seja possível restaurar e modificar os vasos antigos, se você deseja ter uma sala de estar que atraia apenas prosperidade e energia positiva, então descarte-os e procure novos para esta área.

Não apenas as plantas devem ser trocadas, as plantas mortas também, pois causam tristeza e qualquer coisa murcha é oposta à energia da prosperidade e deve ser eliminada nessa área.

Portanto, dê-lhes o cuidado que merecem para revivê-las e fazê-las parecerem bonitas, mas enquanto isso, mova-as para outro lugar que não afete o fluxo de energia do coração da sua casa.

Relógios quebrados

Caso você tenha um relógio pendurado na parede, certifique-se de que ele esteja funcionando, pois se estiver com defeito ou sem baterias, pode gerar um efeito desfavorável para a abundância de sua residência.

Não se esqueça de que os relógios, além de marcar as horas, são responsáveis por ativar a energia em nossas casas. Se o relógio da sua sala estiver parado, o fluxo da mesma fica estagnado.