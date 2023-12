5 cores de esmalte que se destacam nos pés e combinam com tudo

Conheça essas opções de cores que podem embelezar as suas unhas. - (DevMarya / iStock)

Encontrar a tonalidade perfeita para pintar as unhas dos pés pode ser um desafio, mas é crucial para garantir um visual impecável. Explore as cores de esmalte que são verdadeiros curingas e mantenha-se preparada para qualquer ocasião. Continue lendo para descobrir as melhores opções.

5 cores de esmalte versáteis para os pés

1. Vinho: luxo e elegância para noites especiais

Esmalte vinho/ reprodução

O vinho é uma tonalidade luxuosa e uma aposta certeira para eventos noturnos, visuais mais escuros e noites mais frias. Adicione um toque de sofisticação às suas unhas e esteja pronta para brilhar.

2. Tons de rosa: nunca saem de moda

Esmalte rosa/ reprodução

O rosa, em tons de pink, é uma escolha clássica que nunca sai de moda. Se você adora o estilo Barbiecore, não hesite em incorporar esse tom romântico e cheio de personalidade aos seus visuais.

3. Azul: versatilidade para todas as ocasiões

Esmalte azul/ reprodução

Entre as cores mais versáteis para esmaltes, o azul destaca-se como uma excelente opção. Esteja preparada para enfrentar todas as atividades diárias sem se preocupar com a ocasião.

4. Nude: elegância e discrição

Esmalte nude/ reprodução

Se prefere visuais mais discretos, os tons nude são a escolha perfeita. Ideal para quem busca sofisticação e discrição, esses esmaltes proporcionam um visual limpo e elegante.

5. Preto: a versatilidade inquestionável

Esmalte preto/ reprodução

O preto é a opção mais versátil que complementa perfeitamente qualquer visual. Seja para o dia, a noite, ocasiões especiais ou o dia a dia, invista no preto básico para garantir uma escolha infalível.

Fonte: Seleções

