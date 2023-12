Unhas verdes para exibir com elegância no Natal: desde metálicas até francesas

Se há algo que se torna tendência em dezembro são as unhas verdes para brilhar no Natal de 2023 com elegância. Não é uma cor que usamos com muita frequência ao longo do ano, mas que nesta época ganha grande destaque junto com o vermelho e os metálicos.

Os especialistas indicam isso, e também compartilharam muitas ideias sobre maneiras de tê-lo em nossas mãos sem que se torne opaco ou entediante, abrindo toda uma galeria de opções e nos tirando da zona de

Unhas verdes para brilhar no Natal de 2023

Francesas

Se ainda não estiver convencida com a cor, você pode começar de menos para mais. Como? Com as clássicas francesinhas, que continuam se reinventando com detalhes mais chamativos para se manterem atualizadas. Por exemplo, adicionando um motivo de sua preferência, como um chapéu de datas, um boneco de neve ou flocos de neve, combinando aspectos chave para nós, como sutileza e minimalismo, mas com alegria e irreverência.

Brilho e pedras

Entre as unhas verdes para usar no Natal de 2023, também temos outras dicas que podemos usar para apoiar e dar mais vida à nossa aparência. Por exemplo, estampas, glitter e pequenos detalhes de pedraria, que elevarão o design que escolhermos.

Os especialistas nos lembram que foram quebrados velhos preconceitos, pois estes elementos decorativos já não são apenas para os teus modelos de noite mas também serão ideais para usá-los durante o dia.

Ao estilo de pedras preciosas

Por fim, lembramos o poderoso significado do verde: associado à tranquilidade, calma, natureza, prosperidade, fertilidade, saúde e generosidade. É por isso que gostamos de usá-lo imitando o efeito de pedras preciosas como o jade, que nos encantam com sua sofisticação.

Este efeito pode ser recriado nas unhas de uma maneira delicada e até mesmo adicionando detalhes com folha metalizada em dourado para dar um aspecto muito mais glamouroso.