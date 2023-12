Relacionamento: 5 formas de responder uma pessoa manipuladora e acabar com seu controle (Reprodução/HBO)

A fim de lidar com pessoas manipuladoras e controladoras, a chave para isso está na imposição e na falta de flexibilidade. Ao identificar pessoas que carregam esses traços tóxicos, a melhor opção é deixar claro que você não existe para atender às necessidades desse indivíduo.

É muito comum se deparar com manipuladores. Eles tão no meio da família, amigos, colegas de trabalho e faculdade, namoro, casamento e outros tipos de relacionamentos. No campo familiar, por exemplo, pais narcisistas costumam usar da manipulação para imprimir suas vontades nos filhos. Colegas de trabalho, faculdade e os “amigos” também podem acabar utilizando dessa ferramenta para se sobressair.

Por outro lado, no namoro ou casamento, a manipulação chega carregada do senso de pertencimento, como se a vítima fosse uma espécie de posse para atender os desejos que quem a “domina”.

Leia mais:

5 formas de responder uma pessoa manipuladora e acabar com seu controle

De acordo com a especialista Jamie Cannon, ao portal Psychology Today, tais comportamentos se manifestam nos relacionamentos não recíprocos.

“A comunicação é uma habilidade elaborada e complicada que requer delicadeza - e pode dar errado muito rapidamente. Em relacionamentos que não são recíprocos, particularmente manipuladores, existem algumas competências básicas de comunicação que ajudarão a reduzir os resultados negativos”, explica a especialista. “Scripts - diálogo específico e pré-planejado para situações particulares - podem ser extremamente úteis quando se comunicam com manipuladores.”

Com base na especialista, confira um script de como lidar com manipuladores na comunicação: