Os 3 signos que enfrentam desafios essa semana

Mais uma semana de dezembro de 2023 chega e alguns signos do zodíaco podem lidar com desafios intensos.

Confira quais são:

Sagitário

Momento de mudanças de energia e de retomada da confiança em si mesmo. Não se feche e encare alguns estresses com calma, não permitindo que isso afete sua mente. É hora de descansar e comemorar ao lado de quem ama, mesmo que seja algo pequeno. Busque o que é bom na vida e nas pessoas.

Capricórnio

Momento de desconectar um pouco daquilo que pesa e se sentir melhor e mais relaxado. A intuição e subconsciente podem mandar mensagens intensas e é um ciclo para fazer exames de consciência e encontrar o equilíbrio emocional. Pense nas decisões e não deixe a impulsividade tomar as rédeas.

Aquário

É um momento de compreender relacionamentos e conexões com certo cuidado com a energia melancólica que pode tomar conta. A tristeza é um momento que deve ser refletido e curado, pois os dramas podem tomar conta da comunicação se são remoídos a flor da pele. As situações podem estar menos fáceis de entender e é preciso se apegar na paciência.