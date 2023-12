O remédio natural para hidratar as mãos: você só precisará de 3 ingredientes

As mãos requerem cuidados para se manterem saudáveis ​​e bonitas As mãos requerem cuidados para se manterem saudáveis ​​e bonitas (Unsplash / Pexels)

As mãos são nossas ferramentas primordiais, mas geralmente ignoramos os cuidados que devemos ter com elas e as expomos sem proteção a muitas coisas que as afetam.

Se o descuido persistir, podem surgir problemas de saúde ao longo do tempo e também uma textura áspera. No entanto, existem pequenas ações que podemos tomar para garantir o seu bem-estar. Uma delas é mimá-las com uma máscara feita com ingredientes naturais que não só suavize-as, mas também beneficie de muitas maneiras sua pele e melhore sua aparência em geral.

Massagear as mãos também ajuda a saúde das unhas. (Shvets Production/Pexels)

A máscara natural para suavizar as mãos e hidratá-las

Para fazê-lo, você só precisará de três coisas que provavelmente já tem na despensa da sua casa: açúcar, creme para as mãos e óleo de argan. O último componente é ideal para aplicar nas mãos regularmente. Graças às suas propriedades, é capaz de hidratar, rejuvenescer e oferecer luminosidade à derme. Por isso, é um ingrediente chave e efetivo se queremos nos despedir das mãos secas e envelhecidas.

Para preparar esta máscara, você deve começar lavando as mãos. Em seguida, em um recipiente de vidro, você deve despejar uma colher de sopa de óleo de argan, meia colher de sopa de açúcar e meia colher de sopa do seu creme para as mãos. Misture os três ingredientes até obter uma pasta homogênea. Depois de concluir esta etapa, você pode proceder a aplicar suavemente a mistura nas mãos, fazendo massagens circulares.

Após cobri-las completamente, deixe a preparação agir por cerca de dez minutos. Após esse tempo, enxágue com água morna. Imediatamente, você sentirá as mãos mais macias e bonitas.

Por último, lembre-se de que você obterá resultados superiores dependendo da frequência com que aplicar essa mistura em suas mãos. Quanto mais dias você usar, melhores serão os efeitos.