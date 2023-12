O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro e Gêmeos

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Amizade

Momento de valorizar suas conexões e entregar mais por elas para ter felicidade e aprendizagem. Ficar estagnado e de preguiça não o ajudará a se sentir melhor.

Touro – Carta da Moralidade

Hora de deixar de ser tão sério e rígido para poder explorar novas aventuras, fronteiras e perspectivas. É olhando para fora do que está acostumado que as respostas importantes serão encontradas.

Gêmeos – Carta do Condicionamento

Não entre mais em papeis que não compatíveis para agradar os outros. É hora de assumir qual lugar desejaria ocupar e com quem gostaria de estar. Abra-se para as transformações e seja mais feliz.

Câncer – Carta da Harmonia

Permita carregar uma mente tranquila e fazer as pazes com os sentimentos. Lembre-se que você já tem o êxito e pode ir por mais, mas precisa estar em equilíbrio com as emoções. O contato com a água pode ser muito benéfico.