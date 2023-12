Namorada de Milei quebra o protocolo com looks cheios de brilho e transparências

No último domingo, dia 10 de setembro, a Argentina testemunhou a posse de seu novo presidente, Javier Milei, que tem sido o centro das atenções de todos devido às medidas controversas anunciadas para seu mandato, as quais têm sido aplaudidas por alguns e criticadas por outros. Sua parceira, Fátima Flórez, também se tornou uma das mulheres mais comentadas do momento.

A comediante, atriz e bailarina marcou presença no grande dia de Milei e, embora não tenha subido ao pódio com ele, também não tenha feito o percurso até a Casa Rosada nem subido ao palco por não ter o título de Primeira-dama, roubou todas as atenções com seus looks.

O novo presidente da Argentina esteve acompanhado o tempo todo por sua irmã, Karina Milei, que será responsável por assumir o título de Primeira-dama e ser a mão direita de seu irmão, já que ele não está casado e está namorando Flores há apenas alguns meses.

Os looks audaciosos da namorada do presidente

Fátima Flórez, de 42 anos, tornou-se uma tendência ao ser uma das primeiras a chegar em Asunción e para isso escolheu um visual bastante recatado, diferente do que está acostumada a vestir, mas não escapou das críticas, pois muitos consideram pouco elegante.

A artista usou um traje composto por um blazer branco com pequenos laços prateados e calças da mesma tonalidade, de cintura alta e corte reto, juntamente com uma camiseta preta de alças, a qual para muitos não combinava com as peças elegantes, assim como as calças, que tinham aberturas nos lados.

Para a cerimônia noturna, Fátima decidiu exibir suas curvas sem medo de críticas, pois apareceu no Teatro Colón de Buenos Aires com um vestido preto total repleto de brilhos e transparências, duas das maiores tendências da moda atual.

A semitransparência que ela tinha deixava à mostra sua roupa íntima: uma microtanga minúscula combinando. Ela completou o look fashionista com um par de sandálias pretas de salto alto.

Sem dúvida, algumas peças que não são endossadas por Carolina Herrera, mas que mantiveram sua fidelidade ao seu estilo. As comparações com ex-primeiras-damas e até mesmo mulheres famosas não demoraram a surgir.