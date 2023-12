Mitos do Pilates: fisioterapeuta explica como o exercício influencia no emagrecimento e saúde holística

O pilates, criado por Joseph Pilates na década de 1920, propõe uma “conexão” entre corpo e mente, promovendo benefícios como melhora na postura, força, equilíbrio e flexibilidade. No entanto, surgem dúvidas sobre sua eficácia no emagrecimento. Vamos explorar e desmistificar essas questões.

Os mitos do emagrecimento no Pilates

Muitos questionam se o exercício dificulta a perda de peso. O fisioterapeuta Thiago Costa, sócio do Studio Vitaflex, esclarece que a dificuldade de emagrecimento pode estar relacionada à inflamação do corpo. Uma abordagem holística, incluindo exames de sangue, hábitos saudáveis e exercícios variados, como musculação e treino funcional, é essencial.

Pilates e a repetição com correção

Costa destaca a importância da repetição com correção no pilates, enfatizando que a perfeição surge com o tempo. O método não consiste em exercícios diferentes a cada aula; ao contrário, uma sequência específica é aprimorada com a repetição. Assim, destaca-se a necessidade de consistência não apenas nas sessões de pilates, mas também nos hábitos relacionados à saúde.

Resultados e níveis de treinamento

Pilates dificulta o emagrecimento - Shutterstock

O pilates abrange níveis básico, intermediário e avançado, com resultados influenciados pela frequência semanal. Thiago prevê que alunos que praticam duas vezes por semana podem notar resultados em três meses. Independentemente das condições físicas, como hérnia de disco ou postura ruim, uma avaliação profissional dita o ritmo do treinamento.

Pilates vs. Musculação: alternativas ou complementos?

A pergunta surge: é possível substituir o pilates pela musculação? Thiago Costa responde afirmativamente, mas destaca diferenças cruciais. Enquanto a musculação favorece a hipertrofia comum, o pilates promove uma hipertrofia organizada. Esta abordagem singular trabalha a flexibilidade muscular simultaneamente ao fortalecimento e aumento da massa muscular. Indivíduos que buscam mudanças graduais no corpo devem priorizar a musculação.

Novos horizontes para a saúde física e mental

Em síntese, o pilates é mais do que uma prática física; é uma jornada de conexão entre corpo e mente. Desvendar os mitos, entender os benefícios e reconhecer sua aplicação específica em relação à musculação oferece uma visão abrangente para quem busca uma abordagem holística de autocuidado.

Fonte: Terra