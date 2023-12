Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 15 de dezembro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o dezembro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 1 a 15 de dezembro de 2023:

Áries

Momento de resolver situações jurídicas ou de trabalho a seu favor. Este é um momento para tomar decisões e se entregar totalmente à vida pessoal. Aceite os desafios que surgirem em seu caminho e supere-os.

Lembre-se que durante este mês a força espiritual o ajuda muito, já que você é um carneiro e isso significa que sempre será o vencedor.

O amor chegará até você mais forte do que nunca, você se sentirá completo em todos os sentidos. Te convidam para algo e você terá um ganho; aproveite.

Touro

Aprenda a ser mais cauteloso com seus investimentos. Este é o momento de finalizar projetos e iniciar novos desafios para o mês de janeiro.

Cuidar de problemas de visão ou audição, principalmente infecções. Não complique sua vida tentando ajudar a todos, lembre-se que cada um é responsável por seus atos e deve enfrentá-los.

Não carregue energias negativas que não são suas, fique longe de más vibrações. Um amor do signo de Virgem ou Aquário espera que você volte. Você recebe um convite para um evento de pessoas muito importantes.

Gêmeos

Não hesite em fazer as mudanças que você tinha planejado em sua vida. Este é um momento para estar com muitos pensamentos positivos, procure deixá-los em sua mente para poder progredir.

Evite ser muito inconstante e lembre-se que o amor sempre estará presente em sua vida, mas encontrá-lo ocorrerá no momento e no lugar certo. Afaste aqueles amores que só demonstram interesse.

Câncer

Chance de receber o convite para um melhor cargo e salário. Este é um momento de fechar contratos e iniciar um novo desafio de trabalho que vai te ajudar muito a ficar melhor financeiramente.

Cuide dos problemas respiratórios e procure ir ao médico. Você muda de casa e procura um lugar melhor para morar. Não procure mais aquele amor que não te valoriza, lembre-se que seu signo é muito bom e ainda mais com seus parceiros.

Você recebe o reconhecimento da sua empresa, o que o ajudará a ter mais motivação para continuar.

Leão

Proteja-se da inveja nos dias seguinte e evite confiar em qualquer um. Será uma semana de brilho sem limites.

Este é um momento de muito trabalho atrasado, você tem que fazer tudo, então tente controlar seu personagem e enfrente todos os problemas que surgirem no seu caminho.

Cuide dos problemas respiratórios, procure cuidar da alimentação e da saúde para não passar tanto mal.

Encontre a paz em sua vida e isso se cumprirá muito em breve. Um convite chegará e a felicidade toma conta.

Virgem

Você tem que ser forte e enfrentar as decisões de sua vida. Lembre-se que o seu signo conta com muita ajuda e sorte para fazer um pedido.

Este é um momento para ter muitos compromissos familiares e fazer as compras de última hora para os presentes de Natal. Você prepara um relatório anual para seus chefes e recebe um bônus ou eles pagam o dinheiro que lhe deviam.

Um amor do passado procurará que você volte; tente ser claro em seus casos amorosos.

Libra

Cuide dos seus investimentos porque a inveja e o mau-olhado estão perto de você. Sorte em alta.

Tome decisões no amor e finalize triângulos amorosos. Lembre-se que o seu signo não gosta de ficar sozinho e por isso você precisa levar mais a sério a sua vida amorosa.

Cuide de problemas estomacais ou intestinais. Estão te procurando em outra empresa para te oferecer um emprego, mas procure analisar com atenção as oportunidades que surgirem e fazer a melhor opção.

Você é muito sociável e isso o ajuda a estar sempre rodeado de muitos amigos.

Escorpião

Você recebe o convite para um projeto de trabalho no qual desenvolverá seu potencial. Lembre-se que as quedas moldam o seu sucesso profissional. Você está passando por um período de muita sorte em seu trabalho e em sua vida pessoal.

Para quem é casado, a gravidez chega ao convívio familiar e será um momento muito feliz. Um animal de estimação vai te trazer alegria.

Cuide das dores nas costas e no pescoço porque elas são o seu ponto fraco, você deve ter cuidado. Convite e diversão.

Sagitário

Graças ao seu magnetismo, o sucesso está sempre do seu lado. Você é uma pessoa com muita sabedoria, que gosta do isolamento e da busca pela verdade, está em um período de reflexão e definição do seu próprio caminho.

No seu aniversário você terá muitas surpresas, será um dia muito feliz. Cuidado com infidelidades e tente ser estável em sua vida. Você fará pagamentos e terá um alívio para suas finanças. Pare de pensar que os outros querem te machucar.

Capricórnio

Cuide dos problemas de dor de cabeça e estresse, procure fazer algum tipo de relaxamento e meditação para que sua mente não fique pressionada. Você receberá uma recompensa financeira.

Aplique-se em seus estudos universitários para terminar seu curso. Você continuará muito bem com seu parceiro, enquanto para os capricornianos solteiros podem atrair as energias amorosas com mais confiança e autocuidado.

Sexta-feira será um dia muito especial, você terá a oportunidade de alcançar um grande objetivo no seu trabalho.

Aquário

Você é o pilar da sua casa, precisa estar sempre atento à sua família e ajudá-los no que precisarem. Não finja ser o que você não é, se seus amigos não te aceitam, procure procurar outros amigos mais sinceros.

Você processa uma autorização de imigração e recebe um convite para ir a uma pousada de Natal.

Você está em um período de renovação e esperança, portanto haverá uma mudança importante em sua vida. Você receberá um presente que não esperava e que o deixará muito feliz.

Peixes

Você terá muito trabalho e é muito responsável e quer sempre que seus esforços se destaquem. Um convite é recebido, será uma ocasião muito especial.

Você tem que aceitar uma nova proposta de trabalho porque será ótima para você. São tempos de se renovar, deixar o drama e o pessimismo para trás e ser o brilhante do Zodíaco.

Você se sentirá melhor porque finalmente encontrará a estabilidade emocional que tanto almejava, apenas procure não falar muito sobre sua vida pessoal com ninguém, pois muita inveja te persegue e isso pode afetar seu relacionamento amoroso.